Fin de semana de contrastes: sol y más de 30 grados en el sur de España y lluvia y menos de 20 en el norte

El tiempo de este primer fin de semana de octubre traerá un marcado contraste entre el sur peninsular, donde persistirá un ambiente de veranillo con sol y más de 30 grados, y el norte, que tendrá lluvias y temperaturas que el domingo bajarán de los 20 grados.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que capitales como Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo y Zaragoza llegarán a los 30 grados o los superarán entre este viernes y el domingo. Sevilla será la más calurosa, con 34 a 35 grados en esos días.

En cambio, A Coruña, Pontevedra y Santander se acercarán a los 20 grados tanto el viernes como el sábado, y el domingo se espera un acusado descenso térmico sobre todo en la mitad norte y el este de la península, de manera que habrá un ambiente fresco con 16 grados como mucho en Burgos y Soria, 17 en Vitoria y 18 en Burgos, Oviedo y Pamplona.

Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, las temperaturas de los próximos días serán "suaves, con valores diurnos altos para la época del año, pese a que el domingo se producirá un descenso acusado en el norte y este peninsulares".

Sábado

Un frente frío recorrerá este sábado el extremo norte peninsular e irá cubriendo los cielos de oeste a este, dejando a su paso nubes y lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, el alto Ebro y la carta norte de los Pirineos. En el resto del país, ambiente prácticamente despejado.

Las temperaturas descenderán en Galicia, Asturias y León, y ascenderán en las provincias mediterráneas. Por el día hará más calor de lo normal para la época del año, con 32 a 34 grados en el Guadalquivir, el sur de Alicante y el interior de Murcia. "En puntos de la provincia de Málaga incluso podrían superarse los 35 grados por la llegada de vientos terrales, que son muy cálidos", agregó Del Campo.

Domingo

Este domingo aumentará la inestabilidad en el nordeste peninsular y el entorno del Mar Balear, con chaparrones y alguna tormenta ocasional en el este de Cataluña y el norte de Baleares.

También aparecerán lluvias en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. Los cielos estarán más despejados en el resto del país.

Las temperaturas bajarán acusadamente en gran parte de la mitad norte peninsular, y algo menos en Alicante, Murcia y los archipiélagos. Los termómetros reflejarán menos de 20 grados en las provincias cantábricas, zonas de La Rioja, el este de Castilla y León y el sur de Aragón. "Será una jornada incluso fresca para la época en el tercio norte", apostilló Del Campo.