El fin de la ola de calor empieza este lunes: las zonas donde bajarán las temperaturas

Tras más de dos semanas con altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia el fin de la ola de calor. Las predicciones apuntan a que este mismo lunes será el inicio del fin y, aunque todavía hará mucho calor, a lo largo de la semana irá disminuyendo. Este descenso se hará notar principalmente en la mitad noroeste de la península, aunque con valores aún significativamente elevados en el sur, y zonas de Baleares y Canarias.

Según la AEMET, esta bajada se debe a la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que iniciará el fin de la ola de calor. Aunque no descartan que el martes 26 de agosto volvamos a retomar las altas temperaturas. Por ahora, durante la semana, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas que se irán haciendo más abundantes por las tardes en el interior.

Durante la tarde de este lunes, la AEMET espera que se desarrolle nubosidad abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas, en especial en las zonas de montaña. Por el contrario, en Canarias, predominarán los cielos despejados, aunque con algunos intervalos nubosos en el norte y posible nubosidad de evolución en las zonas montañosas.

Descenso moderado de las temperaturas

Las predicciones apuntan a que tanto las máximas como las mínimas irán en descenso prácticamente en toda la península, aunque donde más se notará será en Galicia, menos en el litoral, en el sur de Cataluña, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco. Donde no habrá tanto cambio será en Pirineos y Canarias.

A lo largo de la semana, las mínimas irán en descenso en el tercio noroeste y Extremadura. En el sur de la península estas no bajarán de los 20 grados. En cuanto a las máximas, se llegará a los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso habrá zonas del Guadalquivir donde se mantengan los 40 grados.

Lo que ayudará a una temperatura más agradable son los vientos que llegarán de la vertiente atlántica, donde aliviará los termómetros en Galicia, Cantábrico y valle del Ebro.

Siguen los avisos por altas temperaturas

Aunque se acerque su final, el calor sigue poniendo sobre aviso a 17 provincias. En especial, hay que estar atentos a los avisos rojos, que refleja un riesgo extremo, en Alicante, donde las temperaturas llegarán a los 42 grados, y en Murcia, donde la AEMET alerta de que el termómetro superará los 44.

¿Dónde bajan las temperaturas?

Esta bajada, aunque mayoritariamente ligera, se notará en prácticamente toda la península, exceptuando los litorales. En Galicia, los cielos cubiertos y la posibilidad de una lluvia débil, hará que tanto las máximas como las mínimas experimenten bajadas, algo similar ocurrirá en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Las máximas bajarán sobre todo en Castilla y León, Aragón, Cataluña, donde puede que haya una subida en las mínimas, Extremadura y Comunidad Valenciana. En cuanto a las mínimas, los mejor parados son los de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Andalucía.