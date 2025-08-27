Estas son las provincias que han activado los avisos naranjas por lluvias intensas

Todas las previsiones avisaban que durante esta última semana de agosto llegaría la inestabilidad, y este miércoles será uno de los días con más zonas en alerta por las precipitaciones. Aunque el huracán Erin llega muy desgastado, no nos libraremos de las tormentas en la zona norte de la península ni de una bajada generalizada de las temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la zona más afectada por las lluvias será Castellón, con hasta 40 milímetros de agua por hora, pero lo cierto es que comunidades como Aragón y Cataluña también se verán fuertemente afectadas por las precipitaciones.

Zonas en alerta naranja por las tormentas

Las zonas más afectadas por estas tormentas durante este miércoles y, por tanto, donde el riesgo es mayor, serán, además de Castellón, prácticamente todo Aragón y Cataluña, en especial por la zona de los pirineos, donde se espera granizo intenso.

Los avisos naranjas están activados en el interior norte de Castellón, Zaragoza, Teruel, Huesca, incluido todo el pirineo oscense y Lleida. Se espera que desde el mediodía, las tormentas y chubascos se desarrollen desde La Rioja hasta Castellón, pasando por Soria, Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Cuenca. Las precipitaciones rondarán los 30/40 milímetros por hora.

Además, la lluvia no se limitará a las zonas en naranja, ya que hay avisos amarillos activos en zonas como Guadalajara, Cuenca, Soria, La Rioja o Navarra, donde habrá tormentas intensas, aunque algo más leves que en el resto de zonas comentadas, llegando a acumular hasta los 25 mm en una hora.

El resto de la semana, aunque en menor intensidad, continuarán las precipitaciones en zonas del norte peninsular. Durante el fin de semana se espera que vuelva el calor, aunque no en gran medida, ya que en la mayor parte del país se volverán a rondar los 30 grados.