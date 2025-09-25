Estas son las provincias que disfrutarán el veranillo de San Miguel: qué tiempo hará y cuándo es

Hace menos de una semana que España despidió el verano más caluroso desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros y ha podido sentir cierta sensación otoñal, sin embargo, los termómetros volverán a variar ese fin de semana. Pero, al contrario que hace siete días, será a la inversa, subirán. Concretamente, será a partir del jueves y durante todo el fin de semana cuando las temperaturas estén al alza y den paso al conocido como "Veranillo de San Miguel", aunque no será en todo el país.

Esto se debe a que el cuarto día de la semana comenzará a retirarse la vaguada que pesa sobre nuestro país y el tiempo estable dará paso a la subida de las temperaturas, tal y como ha informado la página web especializada 'El tiempo'. Pero esta mejoría no será igual en todas las provincias del país, ya que en zonas del Cantábrico, alto Ebro, norte de Aragón y Cataluña y en muchos puntos de Castilla y León, los mercurios no llegarán a los 20 °C. Mientras que en zonas del interior de la mitad norte no superarán los 10 °C.

¿Dónde se podrá sentir el Veranillo de San Miguel?

El paso de una dorsal por encima de nuestro territorio hará que tanto el viernes, sábado y domingo se registren aumentos en las temperaturas. Por tanto, y, coincidiendo con el "Veranillo de San Miguel", las temperaturas máximas y mínimas serán más cálidas. De hecho, dada esta situación, todo hace prever que el sábado será el día en el que se alcancen las temperaturas más altas de la semana.

Esta mejoría de los registros se podrá apreciar especialmente en zonas de Badajoz, Murcia, Alicante, Córdoba, Sevilla y los valles del Tajo y Guadiana. Concretamente, en estos puntos no se esperan menos de 30 grados de máxima. Sin embargo, será algo más ligera en Baleares y Canarias, donde las temperaturas mínimas se situarán en los 25 grados y las máximas entre los 27 y 28.