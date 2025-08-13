España vive el agosto más cálido de su historia: "No hay precedentes", según la AEMET

Después de tantas alertas y ampliaciones en la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que estaríamos ante un verano de récord, ya que aseguran que "no hay precedentes" de un mes de agosto "tan cálido" como el de este año. Según ha explicado, solo se le acerca el mismo período de agosto de 2003.

Con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto, tan cálido como el de 2025

El organismo ha mostrado estos datos a través de un hilo en la red social X. En los mensajes, ha incidido en que España ha estado bajo ola de calor durante "todo lo que llevamos de agosto", salvo por los dos primeros días, que tuvieron temperaturas próximas a las normales. Insisten en que aunque este miércoles el calor dará un respiro, seguiremos bajo una ola de calor "hasta el lunes 18".

Han marcado el martes como el día más caluroso de lo que llevamos de ola de calor en todo el conjunto del país y, por tanto, de todo el verano. Tres de sus estaciones automáticas llegaron a marcar más 45 grados y 55 de ellas alcanzaron los 42. Según los datos recogidos por la AEMET, el lugar más 'frío' del martes fue Lomo Pedro Alfonso en Gran Canaria, con 31,7 grados.

Subrayan que no ha habido una temperatura media tan alta para el conjunto de España en el 11 y el 12 de agosto desde al menos 1950. Según el pronóstico, los días 16 y 17 también podrían ser récord para sus respectivas fechas, por lo que tendremos que estar atentos a las alertas que vayan publicando.

En el resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET, el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, ha añadido que se ha registrado un nuevo récord de máxima absoluta en Zamora, con 41,2 grados el pasado 10 de agosto. Además, un día más tarde, el 11 de agosto, Lleida alcanzó un nuevo récord de máxima absoluta con 41,9 grados.

No solo las máximas, también ha habido estos días nuevos récords de mínimas más altas, con 21,9 grados en Virgen del Camino, en León, el pasado 10 de agosto, así como 26,2 en Segovia, en la misma jornada. Asimismo, también se ha registrado un nuevo récord de mínima más alta ese mismo día, con 27,1 grados en Castelló-Almassora.