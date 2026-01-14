PREVISIÓN DEL TIEMPO

España se prepara para un nuevo frente con frío intenso y más lluvia: las zonas donde más lloverá y bajarán las temperaturas

El final de la semana estará marcado por la inestabilidad, con más lluvia y bajada notable en los termómetros en determinadas áreas del país.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Una mujer se protege con el paraguas de la lluvia.
Una mujer se protege con el paraguas de la lluvia. | EFE/ Mariscal

Este miércoles será un día de transición entre el paso de frentes, pero espera un final de semana más marcado por la inestabilidad. Así lo asegura la AEMET, que prevé un día con un tiempo más estable y lluvias débiles antes de que llegue un nuevo frente que traerá más precipitaciones y bajada de temperaturas.

Así, a partir de este jueves, la llegada de un nuevo frente asociado a otro otra borrasca atlántica volverá a nublar los cielos y a dejar lluvias en buena parte del norte, el oeste y el centro de la península, en tanto que en el este habrá bancos de niebla y tampoco se esperan precipitaciones en Baleares.

Las lluvias más abundantes se darán en Galicia y la cota de nieve se situará en torno a unos 1.000 a 1.400 metros, con vientos fuertes en el tercio norte peninsular. No obstante, a lo largo de la jornada, las precipitaciones irán llegando a prácticamente todo el país, sobre todo a partir del mediodía en el centro peninsular. Ya por la noche, toda la Península, salvo la parte oriental, estará cubierta por la lluvia.

Las temperaturas tenderán a bajar. Se esperan heladas en la Meseta Norte y en páramos del centro peninsular. En cuanto a los valores, los más bajos se verán en lugares como Albacete (1 de mínima y 12 de máxima), Ávila (-1 y 6), Burgos (1 y 7), Ciudad Real (0 y 9), Córdoba (3 y 12), Cuenca (-3 y 9), Granada (1 y 12), Guadalajara (1 y 8), Huesca (2 y 12), León (1 y 5), Lleida (2 y 11), Logroño (1 y 9), Lugo (5 y 9), Madrid (2 y 7), Palencia (0 y 8), Pamplona (1 y 11), Salamanca (2 y 8), Segovia (-1 y 8), Soria (-1 y 7), Teruel (-2 y 12), Toledo (1 y 11), Valladolid (1 y 9) y Vitoria (2 y 10).

Qué tiempo hará el fin de semana

A partir del viernes, es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias que podrían afectar a amplias zonas y temperaturas más bajas, por lo que nevará en zonas de montaña, sin descartarlo en áreas circundantes a menor altitud, sobre todo en el norte y en el este de la península.

Las heladas se extenderán por amplias zonas del interior, sobre todo del norte y del centro de la península. "Por lo tanto, el ambiente será más frío, más invernal", resumió Del Campo.

