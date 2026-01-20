Cuándo empiezan a subir las temperaturas: la borrasca que alargará el frío invierno todavía más

Este martes será el peor día de la borrasca Harry con 10 comunidades avisadas por mala mar, viento, lluvia, nieve o aludes, pero ¿hasta cuándo se alargará el frío?

Las precipitaciones persistentes, nevadas en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la península y el descenso de las temperaturas se mantendrá según la AEMET toda esta semana.

Un mapa que ha difundido la Agencia Estatal de Meteorología muestra cómo va a evolucionar la borrasca 'Harrry' durante toda la semana. Para mañana se esperan lluvias intensas y persistentes en Baleares, Cataluña y Castellón con rachas de viento fuertes o muy fuertes y cota de nieve 1200 m.

Riesgo de desbordamientos de ríos en Cataluña

En Cataluña, Protección Civil ha alertado del riesgo de desbordamientos de ríos y ha enviado un mensaje ES-alert alos teléfonos de los ciudadanos. Además, la actividad escolar así como la deportiva y los centros de día, se ha suspendido en las comarcas gerundenses del Gironès, Selva y Alt y Baix Empordà.

A partir de mañana, la AEMET advierte de que habrá lluvia en la península y Baleares con rachas de viento fuertes. El miércoles, aunque 'Harry' irá perdiendo fuerza, todavía lloverá en Baleares y en zonas del área mediterránea peninsular.

En su lugar, una nueva borrasca desde el Atlántico dará paso a precipitaciones en buena parte de la Península, que serán abundantes, fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, norte de Extremadura, sur de Ávila y en el entorno del Estrecho, con nevadas en zonas de montaña a partir de los 1.000 a 1.200 metros.

Episodio invernal el fin de semana

Los días de lluvia se alargarán hasta el domingo y durante el fin de semana se espera en la península un episodio invernal con nieves en cotas bajas: 700 -1000 m. Además, para el fin de semana también habrá un temporal marítimo en el Mediterráneo, Cantábrico y litoral atlántico gallego.

Caída de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas seguirán siendo bajas y a partir del viernes se producirá una notable bajada en los termómetros que provocará heladas generalizadas Por lo tanto, el frío invernal se quedará toda esta semana y se acrecentará durante el fin de semana.