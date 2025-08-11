Hasta cuándo durará la ola de calor: casi toda España sigue en alerta máxima, con estas zonas en aviso por hasta 42 grados

Dieciséis comunidades autónomas (todas menos Asturias) se encuentran este lunes en alerta (avisos) por las altas temperaturas, de hasta 42 grados en algunos puntos del país, que se registrarán en el noveno día de ola de calor, especialmente intenso en Gran Canaria.

Este episodio térmico durará al menos hasta este miércoles, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que modificó la pasada semana en varias ocasiones las estimaciones para su duración.

El organismo nacional ha previsto para la jornada de este lunes ascensos adicionales de las temperaturas en distintos puntos del país como la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y el Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el cuadrante noroeste, de forma más acusada en Galicia.

Por lo tanto, continuarán alcanzándose valores de entre 37 y 39 grados de forma generalizada en el interior peninsular, que se extenderán también al entorno del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 grados, según estas predicciones.

En el bajo Guadalquivir las máximas podrán situarse por encima de los 42 grados y se podría superar este umbral en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, donde esta jornada sería la más calurosa del episodio, ha avisado la Aemet.

En el archipiélago canario, amplias zonas de Gran Canaria se mantienen este lunes bajo aviso rojo, que alerta de un nivel de riesgo extremo, con temperaturas que llegarán a los 40 grados de máxima en las Cumbres de Gran Canaria, donde habrá mínimas superiores a los 30 grados; al igual que en el este, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en el norte de la isla se llegará a los 37 grados.

En el resto de las islas (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife) habrá áreas con avisos naranjas (riesgo importante) por las temperaturas elevadas.

El aviso es naranja (riesgo importante) en amplias zonas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

En las Islas Baleares y Galicia se han habilitado para la jornada avisos amarillos (riesgo).

En Andalucía el aviso es naranja (riesgo importante) en grandes áreas de Córdoba, Sevilla y Jaén, donde se espera que las temperaturas alcancen los 42 grados y que lleguen a los 40 en zonas de Granada y Cádiz.