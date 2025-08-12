Continúa la ola de calor para este martes: las zonas en las que se superarán los 40 grados

La jornada de este martes llega marcada por un escenario meteorológico de contrastes, el intenso calor que azotará el sur y la llegada de tormentas en buena parte del norte y el este peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en 46 provincias, con Sevilla en el nivel rojo por temperaturas extremas que alcanzarán los 44ºC.

Mientras en la capital andaluza se esperan máximas históricas, otras 23 provincias se encuentran en aviso naranja por calor intenso, entre ellas Madrid, Córdoba, Granada, Ourense o Badajoz. Las temperaturas superarán los 40ºC en amplias zonas del sur y del interior, y los 34ºC en la mayor parte del país, incluidas Baleares y Canarias.

Avisos por comunidades

En contraste, la inestabilidad atmosférica crecerá a medida que avance la tarde. Se formarán nubes de evolución que descargarán chubascos acompañados de tormentas, algunas con granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en el Sistema Ibérico y Pirineos. Cataluña, Aragón, Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha figuran entre las comunidades con mayor probabilidad de fenómenos intensos.

Además del rojo en Sevilla, la AEMET mantiene la alerta naranja en provincias como La Rioja, Álava, Navarra, Huesca, Zaragoza, Toledo, Jaén, Cádiz y Gran Canaria. Otros territorios, como Alicante, Valencia, Murcia, Albacete, Lugo o Palencia, están en aviso amarillo por calor o tormentas.

En el archipiélago canario, las islas occidentales y parte de las orientales registrarán cielos nubosos y vientos del norte, con rachas moderadas y presencia de calima en retroceso.

Madrugadas tropicales y mínimas elevadas

El calor nocturno será otro de los protagonistas. En gran parte del país las temperaturas mínimas no bajarán de los 20ºC, con valores por encima de 25ºC en zonas del Mediterráneo, Canarias, el sur atlántico y las depresiones del nordeste.

Predicción de eventos y evolución

La jornada comenzará con estabilidad generalizada, salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. Durante la tarde, el viento soplará de norte en Canarias y en la fachada cantábrica, de levante en el Estrecho y con componente sur y este en el área mediterránea. En Galicia, se esperan intervalos moderados de viento del norte en la costa atlántica.