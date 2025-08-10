Casi toda España bajo alerta en el peor día de la ola de calor: 44 provincias en aviso por temperaturas extremas

El calor asfixiante continúa ahogando España. De 50 provincias, un total estarán este domingo bajo alerta, según las últimas informaciones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, la mitad alcanzarán el nivel naranja y varias islas Canarias llegarán, incluso, al rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

La temperatura media de la Península serán los 35 grados, que se superarán ampliamente en algunas zonas como el sur peninsular y el archipiélago canario, donde los termómetros marcarán 40 grados. En algún punto del sur de Galicia y de la meseta norte también pueden llegar a ese valor.

Las provincias bajo nivel naranja

Hasta 22 provincias van a estar bajo aviso de nivel naranja, entre ellas varias islas canarias como La Palma, La Gomera y El Hierro. En la Península, las provincias afectadas son: La Rioja, Navarra, Madrid, Lugo, Ourense, Badajoz, Cáceres, Girona, Lleida, Ciudad Real, Toledo, Ávila, León, Valladolid, Zamora, Cantabria, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén y Sevilla.

El resto de avisos por calor

El resto de provincias bajo avisos por calor son: Cádiz, Huelva, Granada, Teruel, Asturias, Mallorca, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En la mayor parte del país los cielos estarán despejados, aunque por la tarde se desarrollará importante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular. Se esperan tormentas y chubascos en zonas del interior de Cataluña, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Aunque en toda la Península las temperaturas van a ser altas, en zonas como la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura, el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias van a ascender de forma notable en comparación con otros días.

En cuanto a las mínimas, en la mayor parte del país no van a bajar de los 20 grados y en algunas zonas como el Mediterráneo o la vertiente atlántica sur pueden llegar a los 25 grados o superarse. En Canarias, en algunas zonas las mínimas pueden llegar a los 30 grados.