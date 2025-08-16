El calor no da tregua: se alcanzarán los 44 grados en puntos del este y sur peninsular

La ola de calor que sofoca a España desde hace casi dos semanas parece estar próxima a su fin, aunque todavía dará los últimos coletazos este fin de semana, dejando temperaturas que alcanzarán los 44 grados en el este y sur peninsular durante la jornada del sábado. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología prevé "descensos localmente notables de las máximas en el Cantábrico y Galicia".

Para este sábado se espera un tiempo anticiclónico en el que predominarán las altas presiones, dando pie a que se superen los 35 grados en la mayoría de la Península, a excepción de los litorales y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias. Las temperaturas marcarán los 40 grados muchos puntos de la mitad sur de la vertiente atlántica y en las depresiones del noreste e interiores de Valencia y Murcia.

Habrá un descenso ligero de las mínimas en la mitad occidental peninsular y ascenso en general ligero en la mitad oriental y en las islas. Los termómetros no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta que también se produzca esa situación de forma local en depresiones del noreste.

Únicamente se espera nubosidad baja en el cantábrico occidental y el oeste de Galicia, con lloviznas débiles y ocasionales y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco aislado en zonas de montaña del Sistema Ibérico, donde iría acompañado por tormenta, y Pirineos.

El cielo estará despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias, con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve sin descartar algún chubasco débil y aislado. Será posible una calima ligera en las islas Canarias y no se descarta en el suroeste peninsular al final del día.

En cuanto al viento, soplará alisio moderado en Canarias, moderado del oeste en litorales del Cantábrico y levante en el Estrecho y menos intenso en Alborán. Se darán vientos flojos en general en el resto del país, con intervalos de moderado en la mitad norte durante la tarde. Predominará el viento del sur en Baleares y vertiente mediterránea, del sur y oeste en la atlántica, y del sur tendiendo a noroeste y norte en Galicia y Cantábrico.