Brasero avisa del cambio de tiempo: un tren de borrascas dejará fuertes lluvias y tormentas

Hemos estrenado el horario de invierno con un tiempo mucho más otoñal. Según Roberto Brasero el disgusto que nos llevamos porque anoche se hizo de noche tan pronto, lo compensa la luz a primera hora del día.

Hasta este fin de semana hemos disfrutado de un tiempo casi veraniego, pero a la vez que hemos estrenado el horario de invierno, también ha llegado un tiempo mucho más otoñal.

No va a ser una semana invernal

Aunque hemos notado una notable bajada de las temperaturas, según Brasero, no va a ser una semana invernal, aunque sí lluviosa. "El frío irá a menos en los próximos días, porque van a ir llegando borrascas desde el oeste y esas vienen con temperaturas más elevadas, pero también con lluvias que van a ser las protagonistas de esta semana", explica Brasero.

¿Cuándo llegarán las lluvias?

A partir de mañana y sobre todo miércoles y jueves. Serán lluvias generalizadas. "Esta semana podría ser una semana de esas buenas lluvias otoñales que faltan en nuestro panorama. De momento lo que tenemos es frío", dice Brasero.

Respecto al frío, Brasero dice que hará frío durante esta jornada sobre todo en la mitad norte, con cero grados en Burgos, dos en Ávila y tres en Lugo y Cuenca. El frío de primera hora dará paso a una tarde con temperaturas moderadas y con bastante sol.

"En general, este va a ser un lunes frío a primera hora, pero luego bastante soleado. A partir de mañana llegan lluvias por el oeste. Será sobre todo el miércoles y jueves cuando vayan cruzando los frentes en una semana de paraguas", comenta.