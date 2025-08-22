El aviso de un meteorólogo sobre la DANA que llega este fin de semana: "Podríamos estar en una situación peligrosa"

Con el fin de la ola de calor, ahora las predicciones apuntan a un invierno más inestable. Aunque todavía quede mucho para él, este domingo ya llega un cambio importante en el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), avisan de que a finales de semana llegan las lluvias y a partir del lunes, temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península.

La buena noticia es que a partir de este domingo llega el agua a las zonas más afectadas por los incendios, pero algunos expertos advierten de que puede que se trate de una DANA y aunque, según escribe Samuel Biener, meteorólogo, "todavía hay bastante incertidumbre" el mismo adelanta que "podríamos estar ante una situación potencialmente peligrosa".

Las zonas más afectadas a partir de la semana que viene, según las previsiones, serán Castellón, Teruel, Aragón, Cataluña y Baleares, aunque tampoco se descartan fuertes tormentas en otras comunidades. Es más, a partir de este viernes ya se está notando la inestabilidad en el este de la península, sobre todo en Barcelona y Tarragona.

Esta DANA, según los expertos, podrá traer tormentas muy intensas con lluvia torrencial, granizo o vendavales. También en Galicia habrá fuertes tormentas según las previsiones, pero sobre todo durante el domingo. El agua, según avisan, llegará, aunque con menos potencia, al norte de Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid y Aragón.

La AEMET espera que en septiembre el tiempo se regule un poco más y mantenga las temperaturas habituales de otros años, aunque con algo más de fresco por el norte de la península. Estas previsiones apuntan a que durante la semana del 8 al 14 de septiembrelas temperaturas serán superiores a las normales en el este peninsular, pero en estos momentos no se atreven a detallar una tendencia para las precipitaciones.