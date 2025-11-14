Ávila y Cáceres, en alerta roja por riesgo extremo de lluvias por la borrasca Claudia

El norte de la provincia de Cáceres y el sur de Ávila se encuentran en alerta roja por riesgo extremo de lluvias en la madrugada de este viernes, cuando se pueden registrar más de 120 litros por metro cuadrado por la borrasca Claudia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pedido a la ciudadanía evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible "peligro extraordinario". Además, en la Sierra de Madrid el aviso es naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado.

Sánchez pide mucha precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido precaución y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas por la borrasca.

"Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central. Eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución", ha escrito en un mensaje publicado a medianoche en la red social X.

En Ávila se ha declarado la situación 2 de emergencia prevista en el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl). De hecho, a última hora de este jueves las fuertes ráfagas de viento y las intensas lluvias han obligado a cortar dos carreteras de la red provincial.

Mensaje ES-Alert

En torno a las 23.30 horas se ha enviado mensaje a través del sistema ES-Alert a la zona sur de la provincia de Ávila, aunque también ha llegado a los teléfonos de los vecinos de la capital -centro- para avisar de la previsión de "fuertes lluvias en las próximas horas".

En Extremadura, donde a las 23:38 horas ha procedido al envío de la alerta ES-Alert a la población de la zona afectada por la borrasca, se ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

Cinco localidades extremeñas, todas en la provincia de Cáceres, se han situado hasta las 23:00 horas de este jueves entre las más lluviosas de España al haber registrado unos valores acumulados que van desde los 145,6 litros por metro cuadrado recogidos en Tornavacas, solo por detrás de Puerto del Pico (Ávila), con 148 l/m2, hasta los 96,2 l/m2 de Nuñomoral.

Los municipios cacereños de Piornal y Garganta la Olla, con 119.2 y 102.6 l/m2, respectivamente, figuran entre las cinco localidades españolas con mayor precipitación registrada. En cuanto al viento, Fuente de Cantos y Castuera, en la provincia de Badajoz han registrado hasta el momento la rachas más altas de la región con 109 y 99 kilómetros por hora.