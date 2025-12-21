Arranca el invierno en España: el día más corto del año y con menos horas de sol

El invierno astronómico arranca en España con 33 carreteras afectadas y aviso en siete comunidades. La entrada oficial ha sido a las 16:03 (hora peninsular) dejando nevadas significativas en el hemisferio norte y centro peninsular. Este cambio extremo ha obligado a extremar la precaución en la red de carreteras, sobre todo en Asturias. Además, las temperaturas no superarán los 5 °C en municipios como Soria, Lugo o Cuenca.

El temporal del primer día: nieve, solsticio y mucho frío

El invierno de este año comienza siendo la estación más corta, con una duración prevista de 88 días y 23 horas y que se extenderá hasta el próximo 20 de marzo. Este comienzo coincide con el solsticio de invierno, el día con menos horas de luz solar.

En lo meteorológico, habrá inestabilidad. La masa de aire frío instalada sobre la península está dejando acumulaciones de nieve que oscilan entre los 2 y 10 centímetros. A partir del próximo lunes se espera que el frío se intensifique en el este peninsular y Baleares.

Carreteras afectadas y recomendaciones de la DGT

La situación en la red de transportes es complicada. De las 33 vías afectadas, la peor parte se la lleva el Principado de Asturias, donde algunas carreteras se encuentran intransitables. En estos casos, la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga al uso de cadenas. Entre otros, lo que recomiendan es: