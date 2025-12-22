Alerta amarilla por nieve este lunes en varias provincias de España con temperaturas "más bajas de lo normal"

Las provincias de Lugo, Asturias, Cantabria, Huesca, Lleida, Girona, Burgos, León, Segovia y Soria estarán este lunes, 22 de diciembre, en aviso amarillo (riesgo) por nevadas hasta las 18.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, se verán afectadas varias cordilleras como la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Asturias, el Sistema Central de Segovia y la Ibérica de Soria, la sierra de los Ancares gallegos y la mayor parte del Pirineo.

En general, este lunes predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones que, en general, serán débiles, más probables en áreas de montaña. La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros, aunque puntualmente podría estar más baja, y durante el día subirá hasta los 1.200 metros en el tercio occidental.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con heladas débiles o moderadas, las más intensas en el este y en zonas de montaña, donde podrán ser localmente persistente en las cotas más elevadas. El viento, por su parte, se espera del oeste y suroeste, flojo o moderado. Según la agencia, las masas de aire sobre España en los próximos días serán más frías de lo normal, entendiendo como tal que su temperatura será inferior a la media 1991-2020 para estas fechas.

Alerta naranja por oleaje en Galicia

Por otra parte, gran parte de la costa Gallega se encontrará en alerta naranja por fenómenos costeros y olas que pueden llegar a alcanzar los 6 metros de altitud.

Por otra parte, previsión de la Aemet para la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a cielos nubosos y heladas generalizadas durante toda la jornada, además de las brumas y probables bancos de niebla matinales previstos. En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias débiles, principalmente en la Sierra más cercana a la capital. La cota de nieve se situará entre los 500 y 700 metros, subiendo por encima de los 1000 al final del día.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios significativos respecto al domingo, aunque las máximas descenderán. Se prevén heladas débiles generalizadas, que pueden ser moderadas en la Sierra. Por su parte, el viento soplará flojo del oeste y suroeste.