La AEMET vuelve a ampliar la ola de calor: se prolongará hasta, al menos, el jueves 14 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a revisar al alza la duración de la ola de calor que azota a España desde el pasado 3 de agosto. Según su último aviso especial, el episodio de temperaturas extremas se prolongará como mínimo hasta el jueves 14 de agosto, debido a la persistencia de una situación atmosférica que mantiene sobre buena parte de la Península una masa de aire cálido y seco de origen africano.

"La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria", señala la Aemet, lo que impide la entrada de masas de aire más frescas. Este estancamiento, unido a la elevada insolación del verano, está provocando temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año, consolidando uno de los episodios cálidos más largos del verano.

Temperaturas extremas durante el fin de semana

Durante este viernes se esperan pocos cambios térmicos, con subidas en el noreste y ligeros descensos en el suroeste. El sábado se prevén descensos moderados en el norte y ascensos en el suroeste, con máximas que superarán los 36-38 ºC en amplias zonas del interior. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se alcanzarán incluso los 40 ºC.

La atmósfera estará propicia para el desarrollo de tormentas aisladas, especialmente en el centro-sur peninsular y los Pirineos este viernes, que el sábado podrían extenderse al sistema Central y la Ibérica norte. El fenómeno más destacado asociado a ellas serán las rachas de viento muy fuertes.

Nuevo repunte térmico y máximas de hasta 42 ºC

El domingo traerá un nuevo repunte térmico en el norte peninsular, litorales catalanes y suroeste. El lunes continuará en el Levante, Cantábrico oriental y zonas del suroeste, mientras que en el noroeste se registrarán descensos notables. Se espera alcanzar los 42 ºC en los valles del cuadrante suroeste y los 40 ºC en el Ebro y el noreste.

Canarias, en alerta roja por calor extremo

En el archipiélago canario, la situación también se agrava. Desde el martes se observa una clara tendencia ascendente de las temperaturas, con valores que podrían superar los 40ºC entre el sábado y el lunes en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluso en zonas bajas.

La AEMET ha emitido avisos rojos por calor extremo y advierte de mínimas que no bajarán de los 26-28ºC en algunas áreas, especialmente en vertientes sur.

La persistencia del calor también se manifiesta durante la noche, con mínimas de 23-25 ºC en el centro y sur peninsular y en litorales mediterráneos. Esta tendencia se extiende a las depresiones del nordeste peninsular, dificultando el descanso nocturno.

El alivio térmico, a partir del jueves

Aunque se prevén descensos térmicos a partir del martes 12 en algunas zonas del interior y del norte, las temperaturas seguirán siendo anormalmente altas hasta al menos el miércoles. Solo a partir del jueves 14 se espera un descenso más generalizado en la mitad occidental peninsular, que se intensificaría durante los días siguientes.

Con esta nueva ampliación, la ola de calor podría convertirse en una de las más largas e intensas del verano 2025, con impactos importantes en la salud, el día a día y el riesgo de incendios. La Aemet recomienda seguir con atención las actualizaciones meteorológicas y extremar las precauciones ante las altas temperaturas.