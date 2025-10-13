La Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias muy fuertes y persistentes: estas son las provincias afectadas

La alerta por tormentas y fuertes lluvias con acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora continúan este lunes en buena parte del país. Después de la dana Alice que ha sacudido con fuerza especialmente a la provincia de Tarragona y ha provocado inundaciones, los avisos naranjas por chubascos muy fuertes se siguen manteniendo especialmente en zonas del Mediterráneo.

La Aemet pide precaución porque estos fenómenos meteorológicos pueden provocar "impactos graves" y advierte de que las lluviass se extenderán a otras zonas del centro y mitad oriental peninsular.

Las siete comunidades afectadas por los avisos este lunes son Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Todas ellas continúa en alerta y la Aemet prevé la influencia de una masa fría en altura sobre la Península y Baleares, que provocará inestabilidad en zonas del interior y prolongará la inestabilidad del área mediterránea oriental, si bien "con menor adversidad que en días previos".

Provincias con aviso naranja

En Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur; En el resto de provincias persiste la alerta amarilla por lluvias de 20 litros en una hora o entre 60 y 80 litros en 12 horas.

Toda la Comunidad Valenciana sigue en nivel naranja por intensas precipitaciones con acumulados de 40 litros en una hora o de 100 litros en 12 horas.

En Baleares el aviso naranja afecta a Ibiza y Formentera, donde se prevén 50 litros por metro cuadrado en una hora.ç

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales

Aemet avanza que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana las alertas estarán activas entre las 10:00 y las 23:59 hora peninsular, y en las Islas Baleares a partir de las 20:00 horas y hasta las 23:59 hora peninsular.

Provincias en alerta amarilla

En Aragón

Castilla- La Mancha -salvo en la provincia de Albacete-

Navarra

La Rioja se ha activado la alerta amarilla por tormentas y lluvias con acumulados entre los 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Con alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Las precipitaciones son menos probables en los tercios noroeste, oeste y sudoeste, exceptuando montaña, y en Canarias estará nuboso en el norte y poco nuboso en general al sur, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco ocasional en interiores de las islas montañosas por la tarde.

Por lo demás, no se prevén grandes cambios en las temperaturas y puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas.