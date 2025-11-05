La AEMET avisa de que se ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias en estas zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja en varios lugares de España debido a una sucesión de frentes asociados a borrascas atlánticas que van a dejar precipitaciones intensas y tormentas, y van a provocar un "notable descenso" de las temperaturas, especialmente en Galicia y Andalucía occidental.

En las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla hay aviso naranja por tormentas. En estos lugares se espera que caigan 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En Cáceres (Extremadura), también está activada la alerta naranja por lluvias, mientras que Galicia ha activado el nivel naranja por lluvias en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Asturias y Cantabria, por su parte, están en nivel naranja también, pero no por lluvias, sino por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora en zonas de la cordillera cantábrica, Picos de Europa y la comarca de Liébana.

Lugares con aviso amarillo

Además, la AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias en Córdoba, Granada y Badajoz, donde se esperan acumulados de entre 20 y 25 litros por metros cuadrado. En Lugo y Ourense también está activada la alerta amarilla, ya que pueden acumularse 15 litros en una hora.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la alerta es amarilla por lluvias y tormentas en las zonas de Henares, área metropolitana sur, Las Vegas y oeste. En Castilla-La Mancha, en las provincias de Toledo y Ciudad Real, se espera que las lluvias dejen hasta 15 litros en una hora, igual que en la ciudad autónoma de Ceuta.

Por su parte, en Castilla y León, el aviso es amarillo por vientos, que pueden dejar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, y en todas las provincias, excepto Soria y Valladolid, hay aviso amarillo por lluvias, que pueden dejar hasta 15 litros en una hora. También hay aviso amarillo por vientos fuertes en la Comunidad Foral de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Zaragoza.

El tiempo el resto de la semana

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha avisado de que, aunque este episodio de lluvias y tormentas empieza el miércoles, el jueves se notará incluso más, ya que se espera que las temperaturas bajen entre 8 y 10 grados debido a la llegada de "una masa de aire más fría". Solo en el litoral mediterráneo, las temperaturas se situarán por encima de los 20 grados.

Se espera que llueva de manera intensa en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, que remitirán a lo largo de la tarde. Asimismo, se espera que la cota de nieve baje desde los 2.000 metros a los 1.500 metros.

El viernes llega otro frente por el oeste peninsular con lluvias en la mayor parte del país, ha explicado el portavoz, siendo más abundantes y persistentes en Galicia, Cantábrico oriental y zonas montañosas del centro. En el área mediterránea y sur de Andalucía habrá precipitaciones débiles.

En cuanto al fin de semana, Del Campo ha comentado que el frente continuará su actividad, especialmente en el Cantábrico oriental y Pirineos, este peninsular y Baleares, mientras que en el resto del país, el tiempo será más estable, si bien no ha detallado cuándo terminará definitivamente este episodio de lluvias, tormentas y bajas temperaturas.