La AEMET avisa: lluvias y tormentas llegan a la península tras la ola de calor

La ola de calor ha llegado a su fin durante el inicio de esta semana y parece ser que la situación meteorológica va a cambiar por completo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha informado este martes que la previsión de la semana que viene llegarán precipitaciones en forma de lluvias y tormentas.

Además, la llegada de las lluvias viene acompañado de un descenso en las temperaturas en la mayoría de las comunidades.

Tres comunidades en aviso por lluvias

La AEMET ha comunicado los lugares de la península donde tendrán lugar las precipitaciones. Más concretamente, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana serán los sitios donde habrá un mayor número de chubascos.

En Aragón, las lluvias sucederán en: Pirineo oscense (Huesca), Gúdar y Maestrazgo (Teruel), Bajo Aragón de Teruel, Ribera del Ebro de Zaragoza. Además de también tormentas en la zona Bajo Aragón de Teruel.

En Cataluña también habrá presencia de lluvias y tormentas, sobre todo en: Pirineo de Lleida, Prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona, Valle de Arán (Lleida), Depresión central de Lleida, Depresión central de Tarragona.

Ya por último, en la Comunidad Valenciana la zona más afectada será la provincia de Castellón (Interior norte, litoral norte, interior sur). Posteriormente, en el sur de Valencia habrá presencia tanto de lluvias como de tormentas.

Un respiro para los incendios

Debido al calor persistente y los fuertes vientos que se han registrado en gran parte de España durante agosto de 2025, la AEMET ha mantenido numerosos avisos de alto nivel, especialmente en comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura y Comunidad Valenciana, donde ya se enfrentan a incendios activos y condiciones de gran riesgo. Estos avisos permiten anticipar puntos críticos, contribuir a una respuesta coordinada entre cuerpos de emergencia y movilizar recursos con mayor eficacia frente a la amenaza creciente de incendios forestales y su rápida propagación.

Pero no hay que pensar que con la llegada de las lluvias y la bajada de las temperaturas la situación va a mejorar. La AEMET también avisa de la llegada de fuertes vientos que pueden dificultar las labores de extinción por parte de los bomberos. Además, las tormentas pueden generar rayos y truenos que pueden abrir nuevos alrededor del territorio.