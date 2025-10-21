La AEMET alerta de la llegada de una borrasca atlántica: lluvias intensas en estas provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado por lluvias y oleajes avisos en seis provincias de la Península, ya que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado, según las predicciones del organismo estatal.

Se trata de A Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya, Lugo, Cantabria y el Principado de Asturias. Esto se debe a una circulación atlántica húmeda que está atravesando la Península y por la que los cielos de la mayor parte de la vertiente atlántica, el Cantábrico occidental y Pirineos los cielos estarán cubiertos durante todo el día, y en el resto del país habrá intervalos nubosos.

Precipitaciones abundantes y persistentes

En cuanto a las lluvias, en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, el Estrecho y las cordilleras Béticas habrá precipitaciones. En principio serán débiles y ocasionales, aunque en Galicia sí serán abundantes, así como persistentes. No se descarta que en la mitad norte de Baleares pueda llover también.

Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares y la mitad noroeste y sureste del país, mientras que en el sur de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía pueden descender ligeramente. En cuanto a las mínimas, pueden subir en el tercio norte peninsular y bajar en Cataluña.

Qué tiempo hará el resto de la semana

Según el modelo de predicciones de la AEMET, entre el lunes y el miércoles las lluvias afectarán al noroeste peninsular, donde destaca Galicia con acumulaciones importantes, porque las precipitaciones serán persistentes. El jueves la lluvia se trasladará al noroeste, centro y Pirineos e irá acompañada de rachas de viento muy fuertes.

De cara al fin de semana, durante el viernes lloverá sobre todo en el centro peninsular. Ya el sábado y domingo, el modelo predice que las precipitaciones van a afectar sobre todo al sur peninsular y a las islas Baleares. Además, a partir del jueves también bajarán las temperaturas, que por el momento se sitúan en valores por encima de lo normal.

Pero antes de que eso ocurra, según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, el miércoles y jueves se espera que en la zona del Guadalquivir, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana las temperaturas sean superiores a los 30 grados. "Valores bastante cálidos para la época del año", ha expresado.