La Aemet alerta de la llegada de Benjamín: una borrasca de "gran impacto" con fuertes rachas de viento y temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de la llegada de un temporal en el norte peninsular que dejará olas de más de 7 metros.

Olas de 7 metros y rachas de viento "muy fuertes"

Además, la borrasca de nombre 'Benjamín', provocará rachas de viento "muy fuertes" en amplias zonas de la Península.

"La borrasca Benjamín ha sido nombrada por nuestros colegas de Météo-France (el servicio meteorológico nacional francés), ha señalado AEMET a través de su perfil en la red social 'X'.

La situación irá empeorando en las próximas horas

El organismo estatal no ha especificado cuándo entrará la borrasca 'Benjamín' en España, pero ha colgado también un mapa de superficie previsto para las 02:00 de este jueves que muestra la previsión para esa hora de la borrasca.

De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para mañana se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

El viento sacudirá fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, con numerosas comunidades bajo aviso, según los pronósticos de la AEMET.

Desde esta misma tarde, Galicia activará la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de hasta 5 metros.