La Aemet alerta del "elevado peligro potencial" de inundaciones por la dana Alice: principales provincias afectadas

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha destacado en su predicción del miércoles que existe un "elevado peligro potencial" de inundaciones entre la tarde de este miércoles y hasta el próximo domingo en zonas del este peninsular, así como en Baleares. Cabe destacar que Alice es la primera dana de la temporada 2025-2026

Del Campo ha detallado que el riesgo existe porque la intensidad y persistencia de las lluvias pueden "dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas". Asimismo, ha explicado que este fenómeno atmosférico está vinculado a la inestabilidad atmosférica que ha provocado una "masa de aire frío en capas altas de la troposfera", lugar donde se originará Alice, que entrará en contacto con la humedad alta en niveles próximos a la superficie.

Predicción meteorológica por días

Miércoles

Tal y como ha detallado Del Campo, este miércoles se esperan las primeras lluvias que podrían ser especialmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y el sur de Aragón, aunque no se pueden descartar en el entorno del Sistema Central. En estas zonas las lluvias podrían dejar acumulaciones de entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, dependiendo del lugar. Incluso podrían registrarse granizadas.

A este episodio de lluvias le acompañará otro de bajadas de las temperaturas, especialmente acusado en el extremo norte y el oeste de la península. De hecho, Del Campo ha remarcado que durante lo que queda de semana se podrá hablar de "valores termométricos", que harán que las temperaturas sean más similares a las que se suelen registrar en esta época del año.

En previsión de las fuertes lluvias que se registrarán en las próximas horas, la delegación de la Aemet en Castilla-La Mancha ha actualizado el nivel de alertas a naranja en la provincia de Cuenca y a amarilla en Albacete. En la Comunidad Valenciana se han tomado las mismas medidas y para este jueves se ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior sur de Castellón, el litoral de Alicante y la provincia de Valencia.

Jueves

El jueves también traerá lluvias, especialmente localizadas en los litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera, Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. No obstante, se espera que también llueva en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y el interior de Cataluña y el Sistema Central.

Las precipitaciones caerán con especial virulencia en los litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Alicante, donde los chubascos podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría llevar a acumular entre 80 y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. "Incluso, localmente, esos acumulados de 100 litros por metro cuadrado podrían darse en cuatro horas, en bastante menos tiempo que en 12 horas. De ahí la peligrosidad de la situación", ha añadido Del Campo.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana ha actualizado sus previsiones de cara al jueves y ha activado la alerta naranja en todo el litoral de Valencia y de Alicante por lluvias. Así como la amarilla por lluvias y tormentas en el interior sur y litoral de Castellón, Valencia y Alicante. Además, el Ayuntamiento de Valenciana ha suspendido preventivamente la Procesión Cívica, que debe recorrer las principales calles de la ciudad debido a la previsión meteorológica.

Viernes

De cara al viernes, la dana se localizará en áreas del sureste de la península, en especial, en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y en puntos de Ibiza y Formentera. A propósito, Del Campo ha valorado como "posible" que con las cantidades de precipitaciones que se registrarán durante el jueves y el viernes, no se pueden descartar "crecidas súbitas o inundaciones en zonas bajas". Por eso mismo, ha pedido "extremar las precauciones" y seguir las advertencias de las autoridades.

Fin de semana

La inestabilidad atmosférica seguirá estando presente y a ella habrá que sumarle la llegada de vientos húmedos, lo que provocará que persistan los chubascos intensos, en especial el sábado. Por eso, Del Campo ha explicado que tendrán que tener especial cuidado en el área mediterránea peninsular y Baleares.

Esos días lloverá más intensamente en zonas litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana, sin descartarlo en puntos de Murcia, Ibiza, Formentera, el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de Aragón, el este de Murcia y Baleares.