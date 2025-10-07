La Aemet alerta por la dana 'Alice' que traerá "lluvias muy fuertes" desde mediados de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que a partir de ahora pondrá nombre a las danas y borrascas más adversas -algo que hasta ahora no se hacía- con el objetivo de mejorar la comunicación hacia la ciudadanía de posibles consecuencias, favorecer la preparación y respuesta de las administraciones, y evitar confusiones.

La primera dana de impacto de la temporada ya tiene nombre, Alice, y la AEMET ya ha emitido la primera alerta sobre ella. Según el organismo estatal, llegan "lluvias muy fuertes y persistentes en cortos períodos de tiempo" desde las últimas horas del miércoles hasta, al menos, el domingo.

Zonas más afectadas por la dana Alice

En palabras del organismo estatal, en los próximos días llega "una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios". Penetrará por el oeste peninsular y se moverá hacia el este formando varios vórtices a lo largo de la semana hasta formar la dana Alice.

Su carácter estacionario dará lugar a un bloqueo que hará que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes.

Según los datos ofrecidos por la Aemet, en la Comunidad Valenciana y Baleares podrán acumularse hasta 100 litros en cuatro horas en algunas zonas. Asimismo, en zonas como el litoral norte de Alicante, el litoral sur de Valencia, y las islas de Ibiza y Formentera podrán recogerse hasta 40 litros.

Evolución de la dana Alice por días

Si se observa el modelo por días, las primeras lluvias se esperan a última hora del miércoles en el este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana. Desde primera hora del jueves se extenderán hacia el litoral de Cataluña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de ese día, llegarán a Ibiza, Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. En algunos puntos, los chubascos serán localmente muy fuertes, sobre todo en el cabo de la Nao.

Ya el viernes, los chubascos localmente fuertes y muy fuertes quedarán localizados en el sudeste peninsular, prestando especial atención al cabo de La Nao y el cabo de Palos. Y en el fin de semana, la AEMET cree que seguirá la inestabilidad. Los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.