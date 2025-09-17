La AEMET alerta por calor excesivo en estas provincias: rozarán los 40 grados

El verano de 2025 ya ha sido catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el más caluroso desde que se tienen registros y en su recta final no parece que vaya a dar un respiro. Tanto es así que el organismo meteorológico ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en provincias como Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cáceres, Badajoz, Cuenca y Toledo, donde se alcanzarán hasta los 38 grados de temperatura. Estas alertas se mantendrán activas entre las 13:00 y las 20:00 horas.

En el caso de las provincias andaluzas está previsto que los termómetros alcancen los 38 grados en zonas del valle del Guadalquivir de Jaén y en Morena y Condado. Asimismo, en Castilla-La Mancha las temperaturas oscilarán entre los 34 y 36 grados en la serranía de Cuenca y la sierra de San Vicente en Toledo. Mientras que en Castilla y León, en la provincia de Ávila, los mercurios ascenderán hasta los 36 grados. Del mismo modo, las zonas de las vegas del Guadiana, Villuerca, Montánchez y el norte de Cáceres marcarán valores comprendidos entre los 36 y 38 grados, siendo estos los puntos más calientes de Extremadura.

Mínimas en aumento

Por otra parte, las temperaturas mínimas en zonas como Canarias, Extremadura y el interior de la mitad norte peninsular también subirán. En el resto del país no se esperan grandes cambios. No obstante, descenderán ligeramente en zonas del Pirineo, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana. Por su parte, no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular, de hecho, en Canarias puede que se registren hasta 25 grados en algunas zonas.

Precisamente, en el archipiélago canario el alisio soplará moderado y rolará a componente este y sureste en altura. Además, el Levante registrará intervalos fuertes en el Estrecho y moderados del nordeste en litorales del sureste peninsular y de componente en norte en las Rías Bajas. En el resto del país serán flojos, aunque variables, y predominarán las componentes este y sur en el Mediterráneo y mitad sur peninsular, y el componente norte y oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste.

Verano más caluroso desde que se tienen registros

La Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico han confirmado que el de 2025 ha sido el verano más caluroso desde que se tienen registros. De hecho, ha sido "extremadamente cálido", según apunta la cartera que dirige Sara Aagesen en X, donde ha especificado que vivismo tres olas de calor en un total de 33 días. La temperatura media ha subido 2,1º C respecto al promedio y solo Canarias y Baleares se han librado de la sequedad.

Los datos no fueron mejores en el capítulo de precipitaciones, ya que se han mantenido por debajo de lo normal. A propósito, en el noroeste peninsular y debido a los grandes incendios forestales que hemos vivido, el verano fue aún más seco.

Sin embargo, la Aemet tampoco ofrece esperanzas a los amantes del frío de cara al otoño, ya que se espera que sea más cálido de lo normal en todo el país. Por el momento, el ente meteorológico no ha determinado una tendencia clara de las lluvias, pero no espera que sea una estación especialmente lluviosa.