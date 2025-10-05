La AEMET alerta de una bajada de temperaturas: adiós al calor en estas zonas

De acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas sufrirán un descenso generalizado este domingo en la Península, mientras que Asturias, Cantabria, Galicia, Cataluña e Islas Baleares activarán alertas por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la jornada de este domingo se prevén cielos nubosos o cubiertos en el nordeste peninsular y Baleares, además de chubascos que podrán afectar al este de Cataluña y norte del archipiélago. Estos irán avanzando de norte a sur, siendo probable que afecten a otras zonas de la fachada oriental peninsular y de las islas.

Aunque no existe gran probabilidad, la AEMET avisa que los chubascos pueden ser localmente fuertes en litorales de Cataluña, islas Pitiusas y el entorno del cabo de la Nao. También tendrán lugar cielos nubosos o cubiertos en zonas del norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos. Habrá chubascos en el Cantábrico oriental, aunque no se descartan en el resto.

El resto del territorio peninsular tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque sí habrá abundante nubosidad baja matinal en otras zonas de la mitad norte. Estas podrán dejar bancos de niebla en zonas de montaña, mientras que en Canarias la previsión apunta a cielos nubosos en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.

Bajada generalizada de temperaturas

Respecto a las temperaturas, las máximas perderán fuerza en la mitad nordeste, los archipiélagos y, de manera notable, en amplias zonas de interior. En el resto habrá pocos cambios, a excepción de Galicia y noroeste de León, donde subirán.

En paralelo, las mínimas subirán en Extremadura y caerán en Baleares y en la mitad norte peninsular, en tanto que no esperan cambios de calado en el resto del país. Por otra parte, la AEMET ha pronosticado heladas localmente moderadas en el Pirineo y débiles aisladas en la Cantábrica occidental.