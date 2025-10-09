La Aemet activa para este viernes la alerta roja en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales y peligro de inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el nivel de alerta roja para el litoral sur de Alicante y el norte de Murcia por las precipitaciones que dejará el paso de la dana Alice, la primera de la temporada. Las lluvias pueden llegar a acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce. En su aviso, la Aemet advierte de que se pueden llegar a registrar "inundaciones y crecidas repentinas", por lo que pide que se sigan las indicaciones de Protección Civil.

Del mismo modo, durante la jornada del viernes se mantendrán activas las alertas naranjas en el litoral norte de Alicante, en la vega del Segura (Murcia), y en toda la provincia de Valencia por lluvias fuertes. Según ha especificado la Agencia, estas podrían dejar entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora o 100 y 140 en doce.

Por otra parte, el aviso amarillo estará activo en hasta 10 provincias como son: Almería, Ibiza, Formentera, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Tarragona.

Murcia suspende las clases

El Gobierno de la Región de Murcia ha ordenado la suspensión de las actividades en centros educativos y sociales en las comarcas de campo de Cartagena y Mazarrón ante la alerta roja que ha decretado la Aemet para este viernes. Concretamente, en esta región se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado y 180 en doce. El aviso se activará a las 10 de la mañana y durará hasta la medianoche.

De hecho, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha detallado en un mensaje publicado en su perfil de X que los pueblos donde no habrá clases serán: Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre-Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón y pedanías murcianas de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia.

El Ejecutivo murciano ha mantenido una reunión del Consejo de Gobierno, tras el cual, su portavoz, Marcos Ortuño, ha señalado que están "en contacto permanente con los alcaldes de la zona" y que los servicios de emergencias "ya están activados". Asimismo, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha organizado una reunión de urgencia en la que estarán presentes todos los organismos estatales para establecer un plan de acción para la jornada del viernes en caso de que fuese necesario.