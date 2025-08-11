La AEMET acorta la ola de calor y pone fecha a un respiro térmico en todo el país

La Agencia Estatal de Meteorología ha revisado a la baja la duración prevista de la ola de calor que afecta a buena parte de España y Canarias desde principios de agosto. Según la última actualización, el episodio extremo de altas temperaturas podría finalizar el martes 12 de agosto, ya que a partir del miércoles 13 se espera un descenso generalizado de las temperaturas que supondrá un alivio en la mayoría de las zonas afectadas.

La AEMET explica que la configuración sinóptica sigue siendo bastante estacionaria, lo que mantiene una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y las Islas Canarias. Este escenario, junto con la fuerte insolación veraniega, continúa generando valores térmicos superiores a los normales para estas fechas, consolidando un episodio intenso de ola de calor.

Temperaturas al alza hasta el martes

Para este lunes 11 de agosto, se prevé que las temperaturas máximas sigan en ascenso, excepto en el interior del cuadrante noroccidental peninsular y Galicia. El aumento será más notable en el área mediterránea y el suroeste peninsular.

Se esperan valores generalizados de 37 a 39 °C en el interior, con picos por encima de los 40 °C en las cuencas del Júcar, Segura, interior del País Vasco y los valles del cuadrante suroccidental. En el Guadalquivir, los termómetros podrían superar los 42 ºC, con máximas similares previstas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, donde el lunes se podría registrar la jornada más calurosa del episodio.

El martes 12, las temperaturas tenderán a bajar en la vertiente mediterránea, aunque subirán ligeramente en el extremo sur y probablemente en el extremo oriental del Cantábrico. Se mantendrán valores elevados en el interior peninsular, con máximas entre 36 y 39 °C y posibles picos de hasta 44 °C en el Guadalquivir. Sin embargo, la formación probable de tormentas vespertinas generalizadas añade incertidumbre al pronóstico de las máximas para esta jornada.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy altas en gran parte del país, sin descender de los 22 a 25 °C en zonas del sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del noreste, manteniendo noches tropicales en muchas localidades.

Descenso de temperaturas a partir del miércoles

La incertidumbre es alta, pero se prevé que el miércoles 13, notemos un descenso generalizado de las temperaturas máximas, especialmente en la vertiente cantábrica, lo que podría situar los termómetros por debajo de los umbrales que definen la ola de calor.

No obstante, debido a los valores muy elevados acumulados durante días previos, las temperaturas diurnas seguirán siendo altas en el cuadrante suroccidental y las depresiones del noreste. Además, la posible formación de tormentas vespertinas generalizadas podría influir en la evolución térmica del día.

¿Y a partir del miércoles?

El jueves 14 existe un alto grado de incertidumbre, aunque el escenario más probable apunta a un nuevo ascenso térmico, especialmente en la mitad norte peninsular, que podría prolongar las altas temperaturas en el suroeste, valle del Ebro y vertiente mediterránea durante varios días más.

Por ello, la AEMET no descarta que, a pesar del alivio del miércoles, la ola de calor pueda extenderse hasta finales de la semana, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

La recomendación es mantener la precaución y seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas ante posibles cambios en la evolución del episodio.