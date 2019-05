Sánchez pide a sus votantes no dejar "la faena" del 28A a medias y votar al PSOE

Por eso, el líder socialista ha pedido a sus votantes no dejar la "faena" del pasado 28A a medias porque "el cambio no será rotundo si no hay gobiernos autonómicos socialistas".

"Por eso os pido que no dejemos la faena a medias, que si el pasado 28A votamos futuro, avance, justicia social, convivencia y limpieza, votemos también para nuestros ayuntamientos, comunidades autónomas y para Europa lo mismo", ha dicho.

Palabras del líder socialista en un acto a pie de calle en Santander, donde ha recordado al cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba.