Rocío Monasterio y Ortega Smith piden el voto para frenar a la izquierda en Madrid

Así lo han expresado ante un millar de personas, que portaban banderas de España, en el acto de cierre de campaña en la Plaza de la Villa de París, a las puertas del Tribunal de Supremo, donde Vox ejerce como acusación popular en el juicio del "procés".

En el acto, también han intervenido el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Monasterio ha explicado que "hasta ahora nadie ha puesto freno a la izquierda, hasta ahora nadie ha sido valiente" y "había algunos acobardados mirando al banquillo de la izquierda en la defensa del Madrid que madruga, en la defensa de la protección de la familia, en la defensa de la vida y en la defensa de la libertad".

La aspirante a la Presidencia regional ha arremetido contra el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, por considerar que "viene a darnos lecciones sobre lo que es trabajar" y ha afirmado que en la Asamblea de Madrid "estos de las manos blanditas" van a trabajar "a destajo" porque ahí estará Vox para denunciar cada subvención que pretendan dar a los suyos y cada "ley ideológica" que pretendan aprobar.

"Éstos pensaban que podían seguir avanzando y, ahora, se ha encontrado con un muro y, por eso, nos tienen miedo. Están mucho más cómodos con la veleta naranja y con la veleta azul porque ésos cuando la izquierda ataca, miran al suelo y retroceden", ha

apuntado. Se ha mostrado convencida de que el domingo Vox va a ser "determinante" y ha pedido el voto a los madrileños "para que las cosas cambien, para que no les vuelvan a estafar, para que la izquierda no siga avanzando y para que desde Madrid podamos construir una alternativa limpia, no vulnerable con la corrupción y que no agache la cabeza frente a la izquierda".

Por su parte, Ortega Smith ha anunciado que "se le acaba el chollo a la de las magdalenas" en alusión a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ha expresado su intención de "reconstruir" la ciudad. Para resumir el programa de Vox, ha contado la historia de un

comerciante que se levanta pronto para ir a trabajar, paga unos impuestos abusivos, tiene una furgoneta diésel, se encuentra con que el centro de la ciudad está colapsado y lleno de cámaras de televisión y con que su tienda ha quedado encerrada "en una jaula absurda".

Este comerciante, según Ortega Smith, se encuentra también con la fachada de su tienda pintarrajeada con grafitis y con diez inmigrantes ilegales vendiendo bolsos, zapatos y pañuelos fabricados en China. Cuando el hombre se queja de las trabas que le pone permanente el Ayuntamiento, ha agregado, "le aparecen unos cuantos perroflautas" y le llaman "fascista, racista, xenófobo, insolidario e inhumano".

Frente a "la izquierda dogmática y sectaria, que no cree en la libertad, que no cree en el comercio, que es inútil a la hora de solucionar los problemas de los madrileños", ha animado a los madrileños a votar por cualquiera de las tres opciones que no son la izquierda radical para recuperar Madrid.

Ha pedido el voto para Vox porque "cumple su palabra", puesto que "no dice una cosa en la campaña electoral y cuando tiene el Gobierno como ha ocurrido en Andalucía, de lo pactado, nada de nada o muy poquito para disimular". "Les tiemblan las piernas y tienen miedo a que les llamen fachas, pero a los de Vox todo eso nos da igual", ha afirmado el candidato, quien ha indicado que si Vox tiene las riendas del Ayuntamiento de Madrid aceptará la ayuda del PP y de Ciudadanos.

A estas formaciones les recordará las propuestas que han hecho en la campaña electoral como terminar con la plusvalía, bajar el IBI al mínimo legal, combatir la 'okupación', luchar contra las mafias de los 'manteros', acabar con la burocracia administrativa y terminar con los 'chiringuitos' de la izquierda.