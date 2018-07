Pedro Sánchez: "Votar al PSOE es crear la España de las oportunidades"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha replicado al "discurso del miedo" que está utilizando el PP como "único argumento" en estas elecciones que "lo que da miedo" es que "se quede" el líder del PP, Mariano Rajoy, y sus "amiguitos del alma", como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Jaume Matas y Ana Mato. Sánchez ha lanzado este mensaje a los 'populares' desde la Plaza de Toros de Cáceres, donde este jueves comparte mitin con el expresidente del Gobierno Felipe González, en apoyo al candidato a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El líder de los socialistas, que ha sido aclamado por los más de 5.000 asistentes al grito de "presidente, presidente", ha animado a los españoles a votar al PSOE para "dejar atrás" a Rajoy y a los suyos, que en Extremadura es José Antonio Monago, aunque sea de los que ahora va de "independiente" y "esconde las siglas". "Que no se equivoque nadie, que no nos engañen: aquí en Extremadura, Rajoy se llama Monago",ha remachado, entre aplausos, para después comparar esa actitud con la de los socialistas, que sacan pecho de sus siglas.

"Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la papeleta del PSOE, la papeleta con la que el 24 vamos a ganar las elecciones en Cáceres, en Extremadura, y vamos a ganar las elecciones y Guillermo va a ser el próximo presidente de la Junta", ha afirmado. Y se sienten orgullosos, ha dicho, porque "votar al PSOE es abrir al PSOE, abrir hospitales públicos, escuelas infantiles, es proteger a los mayores y crear oportunidades para los jóvenes". "Votar al PSOE es apostar por la igualdad entre hombres y mujeres y crear la España de las oportunidades", ha remachado.

Sánchez también ha lanzado un mensaje directo a los indecisos, a "los que dudan a quién votar, pero no se resignan y quieren cambiar las cosas", para avisarles que "el único que puede ganar al PP el próximo domingo" es el PSOE. "Somos el cambio seguro, el voto al PSOE es el cambio con seguridad, un cambio seguro, porque seguro que con nosotros no se va a vender la sanidad pública, no se van a masificar las aulas de los colegios, no va a haber gobiernos de derechas y sí parlamentos de izquierdas", ha remachado, entre los aplausos de los asistentes.

Sánchez, que también ha recibido muchos gritos de "guapo", ha subrayado ante los extremeños que ya saben "muy bien" que "el futuro no está escrito" y por eso, ha dicho, les ha animado a decir no con su voto a la resignación. Porque, ha subrayado, el 24 de mayo hay que elegir "entre futuro y pasado". Y ha animado a votar al PSOE y dejar atras los recortes, los contratos por horas y los sueldos con los que no se llega a fin de mes.

Como es habitual, Sánchez no se ha referido a Podemos ni Ciudadanos, pero sí ha hecho una ilusión velada al hablar de los partidos que "se presentan diciendo que lo mejor es no tener pasado". A ellos, les ha dicho que "lo mejor" es tener un "activo de 136 años" de historia, con dirigentes como Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para quienes ha pedido sendos aplausos. Para el expresidente del Gobierno, porque con su "defensa de las libertades en Venezuela" es "un ejemplo para todos".