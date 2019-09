El Partido Popular creará una Conselleria de Familia y Servicios Sociales si gobierna la próxima legislatura. Además, el candidato de la formación al Parlament, Biel Company plantea libros de texto gratuitos y un cheque por valor de 150 euros para comprar material escolar. En materia de vivienda, los socialistas han presentado sus propuestas para los más jóvenes… La candidata a la reelección al frente del Govern por el PSIB, Francina Armengol, anuncia que MIL pisos vacíos en propiedad de bancos y fondos de inversión se destinarán a alquiler para menores de 30 años. Desde Ciudadanos apuestan por realizar un cambio tecnológico en el SOIB, e implantar cheques de formación. VOX, por su parte, sigue con su idea de reducir las administraciones, y apuesta por unir en una única administración los dos Consells de Ibiza y Formentera, con los Ayuntamientos de las Pitiusas, para rebajar los gastos. Mientras, Mes per Mallorca celebrará esta tarde su acto central de campaña, a las 20h de la tarde, en el Trui Teatre de Palma. En campaña municipal… El candidato socialista a la alcaldía de Palma, José Hila, rechaza la propuesta del ecosoberanista Toni Noguera de limitar el turismo de cruceros. Més per Palma quiere establecer un máximo de tres navíos al día restringir a 10.000 la llegada de cruceristas al puerto de la ciudad. Algo a lo que se opone frontalmente en ONDA CERO José Hila. Respecto a la prohibición del alquiler vacacional en los pisos de Palma, el alcaldable socialista no descarta modificar la zonificación turística a medio o largo plazo. Y en Menorca, el PSM-Més per Menorca se ha comprometido a ceder una parcela del consistorio al centro socio-sanitario de Santa Rita, con el objetivo de construir un nuevo centro para personas con diversidad funcional en Ciutadella.