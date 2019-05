Manuela Carmena: "Es evidente que no voy a seguir como alcaldesa de Madrid"

RUEDA DE PRENSA DE VALORACIÓN

La todavía alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asumido que no va a seguir como alcaldesa de la capital española. Reconoce que "todavía no está todo el escrutinio, pero aunque nos sentimos muy satisfechos sabemos que no voy a seguir siendo alcaldesa de Madrid porque esa diferencia que parecía que iba a ser determinante, que al final ha sido muy determinante". De todos modos, sí que ha querido agradecer a todos los madrileños "el apoyo que he tenido en tantísimas ocasiones" y recordarles que "Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad".