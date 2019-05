En el Día con la Homofobia, Vox Baleares insiste en que es un partido “que no discrimina a nadie”, después de que este jueves parejas y tríos gay escenificaran una “besada colectiva” en frente de su sede en Palma. Ciudadanos Baleares, por su parte, se ha comprometido a apoyar una ley de gestación subrogada si gana las elecciones. Por otro lado, el Partido Popular balear ha prometido en Menorca crear 90 nuevas plazas sociosanitarias en la isla. Los ecosoberanistas de Més per Mallorca han insistido hoy en la importancia del comercio de proximidad y, por último, el partido regionalista Proposta per les Illes celebrará esta tarde su acto central de campaña en Palma.