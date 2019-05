Carmena pierde Alcaldía de Madrid y el PSOE gana en la Comunidad pero no podrá gobernar

El PSOE gana en la Comunidad de Madrid con 38 diputados pero no podrá gobernar porque la suma del PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (11) dan para que el Partido Popular conserve el gobierno en la comunidad. En cuanto a la capital, con el 93% escrutado, Manuela Carmena pierde la Alcaldía que le será arrebatada por la presumible coalición de PP, Ciudadanos y Vox.

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a ganar las elecciones no podrá seguir al frente del Gobierno local, ha asegurado que éste no era el resultado que querían, pero que no culpa "a nadie", además ha confirmado que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación.

Los pactos serán necesarios tanto en el gobierno municipal de la capital como en el autonómico. En ambos casos lo más probable es una coalición de derechas formada por PP, Ciudadanos y Vox. Unos pactos que mantendrían el gobierno de la comunidad de Madrid en manos del PP, presidido por Isabel Díaz- Ayuso, y harían alcalde José Luis Martínez Almeida.

