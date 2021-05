Tezanos ataca a Isabel Díaz Ayuso y tacha a los votantes del PP de "tabernarios"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo en la edición de mayo de la revista 'Temas para el debate', que también dirige. En ella, el socialista ha criticado duramente a la candidata madrileña del Partido Popular, a la que ha atribuido una "escasa entidad intelectual y política”, y a sus votantes, a los que ha calificado como "tabernarios".

En este artículo, al que titula 'Globos políticos y escenarios singulares', Tezanos analiza el panorama político actual con la llegada de los comicios madrileños, aunque dirige prácticamente todo el texto como una crítica hacia la presidenta madrileña.

Considera que estas elecciones no eran "objetivamente necesarias ni se han convocado en el mejor momento (con una pandemia muy seria)" y justifica su convocatoria diciendo que se trata de un "ajuste de cuentas con un partido centrista coaligado, al que se quiere ajusticiar a cualquier precio", en referencia a Ciudadanos, que hasta hace unos meses era el socio de Gobierno del Partido Popular en la Comunidad.

"Escasa entidad intelectual y política"

Continúa hablando de una serie de "analistas", sobre los cuales no dan nombres, que atribuyen a Isabel Díaz Ayuso una "escasa entidad intelectual y política", y rescata su "pobre trayectoria anterior en el PP", hablando de su puesto como 'community manager' del Twitter del perro de Esperanza Aguirre, Pecas.

Compara a Ayuso con Donald Trump

Sin embargo, el sociólogo también ha destacado que existen similitudes entre la candidata popular y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus "rasgos similares" y su "carencia de trayectorias políticas brillantes", algo que impidió que el empresario alcanzara "éxitos electorales notables". "¿Hace falta una evidencia mayor para demostrar que en tiempos tan confusos cualquier cosa extraña puede ocurrir en la esfera política?", se plantea Tezanos.

“Los que sostienen que la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro no debieran olvidar que, aunque sea cierto que todos los globos políticos acaban pinchados, nada garantiza que tal pinchazo vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos”, ha señalado Tezanos.

Además, el ex miembro de la Ejecutiva del PSOE ha asegurado que "no hay que despreciar los apoyos que puede recabar una candidata tan peculiar", que, considera, ha logrado situar en el escenario "una nueva correlación de fuerzas políticas, e incluso unos apoyos bien perfilados en su antagonización con el mismísimo Pedro Sánchez".

La "tabernidad" de los votantes de Isabel Díaz Ayuso

El director del CIS define como "tabernidad" a la clave del éxito de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que ha recurrido, según argumenta, a un amplio sector social que "se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares". Comenta que Ayuso cuenta con apoyos integrados por empresarios del sector, junto a bastantes jóvenes y adultos habituales de tal tipo de establecimientos, que se sienten cansados y abrumados por las restricciones sociales. "La candidata y sus asesores han desarrollado un discurso sociológico y político que, bajo la bandera de la libertad –libertad de tabernas, se podría decir–, ha logrado movilizar un amplio apoyo", alega Tezanos.

Una campaña para radicalizar a los ciudadanos

El socialista concluye diciendo que ni la sociedad madrileña ni la española están tan bipolarizadas como algunos sostienen y asegura que las inclinaciones de base hacia la derecha no son tan potentes como nos hacen creer. "Lo que realmente está ocurriendo es un despliegue de esfuerzos para intentar que los madrileños y los españoles nos radicalicemos y nos bipolaricemos al servicio de determinadas operaciones políticas bien alimentadas y apoyadas desde poderes y estructuras de comunicación, que aún hoy en día no se han adaptado a la realidad social y política de la España democrática y moderna", determina.