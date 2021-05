Así es Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos en las elecciones de Madrid

Edmundo Bal es el candidato de la formación naranja a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, después de que el ex vicepresidente regional, Ignacio Aguado, renunciase a serlo.

Nacido en Huelva el 2 de julio de 1967, Bal ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que "no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes". "Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena", afirmaba el candidato de Ciudadanos.

Entró en Ciudadanos en 2019 por su papel como abogado contra los presos del procés

Licenciado en Derecho, Edmundo Bal cuenta con una larga carrera como abogado del Estado. Casado y con dos hijos, en 2019 llega a la política tras ser fichado por Ciudadanos. Un partido liderado entonces por Albert Rivera y muy diferente al actual.

Bal llegaba a Ciudadanos avalado por su papel en el juicio del procés, de donde fue relevado en 2018 por mantener una línea dura contra los políticos independentistas y defender la rebelión en lugar de la sedición como finalmente hizo la Abogacía del Estado. Esta circunstancia hizo que en la campaña electoral de 2019 se presentase como 'el cesado'.

Antes del juicio del procés, Bal tuvo un papel relevante en causas muy sonadas como la de los Pujol y la trama Gürtel o, en 2017, contra futbolistas tan famosos como Messi, Cristiano Ronaldo o Falcao, entre otros.

Portavoz en el Congreso durante la baja de Arrimadas

Las elecciones de 2019 marcaron un antes y un después en Ciudadanos. En aquellos comicios, la formación naranja no logró el 'sorpasso' al Partido Popular y se negó a pactar con el PSOE. La decisión del entonces líder del partido de no pactar con los socialistas provocó la debacle de Ciudadanos en la repetición electoral y Rivera acabó abandonando el partido.

Tras el adiós de Rivera, Arrimadas pasó a liderar la formación naranja y durante su baja maternal Edmundo Bal la sustituyó como portavoz en el Congreso, con un marcado tono moderado en sintonía con el giro hacia el centro que ha dado el partido en los últimos meses.

Rockero y motero

En su faceta personal, Edmundo Bal es un declarado amante de las motos y el rock. El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid tiene una Harley-Davidson, toca la batería en un grupo y es fan de grupos como Led Zeppelin o AC/DC. Así, destacó durante el debate electoral de Telemadrid por acudir en su moto.

Su tiempo libre también lo dedica a una de sus pasiones: 'el running'. Bal es corredor de atletismo y un habitual de las maratones​, aunque se ha visto forzado a bajar el ritmo tras dos operaciones de menisco.

La campaña de Ciudadanos para las elecciones

Ciudadanos afronta las elecciones madrileñas del 4 de mayo con incertidumbre y en una situación muy delicada para sus intereses electorales ante los últimos acontecimientos políticos y los malos resultados que les auguran las encuestas.

Su campaña electoral de cara a los comicios se sustenta en las siguientes claves:

Edmundo Bal llega para "trabajar por todos los madrileños"

El candidato de Ciudadanos ha centrado su 'spot' de campaña en que la "fuerza de Madrid" reside en todos los madrileños y les apela a remangarse y trabajar conjuntamente. Bal se presenta y explica en el spot que llega a Madrid para trabajar "por todos los madrileños".

Esta llamada a la unidad y a gobernar para todos es uno de los ejes principales de su campaña, en la que insiste reiteradas veces en la necesidad de dejar a un lado las diferencias, los extremos y la polarización para poner el foco en un "Madrid de 2030".

El candidato "moderado"

Bal se mostró durante los diferentes debates electorales que tuvieron lugar como una persona "que huye de los extremos", haciendo referencia a Vox y Podemos. Así, abogaba por conformar un Gobierno "moderado" al servicio de los madrileños.

Durante el episodio en el que Iglesias, Gabilondo y García abandonaron un debate por la negativa de Monasterio de condenar la amenaza que recibió el candidato de UP, Bal intentó convencerlos de que se quedaran para poder dialogar y "no hacerle el juego a Vox".

Ciudadanos no apoyará un gobierno con Vox

Edmundo Bal ha insistido en que no entraría en un gobierno del que formase parte Vox y que tampoco apoyaría desde la oposición a un Ejecutivo liderado por la cabeza de este partido, Rocío Monasterio, junto a la candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso.

El objetivo de Bal: ser decisivo

El candidato de Ciudadanos defiende que su objetivo es ser decisivo para poder retomar el acuerdo de 155 puntos que firmase Ciudadanos con el PP en 2019 y dejar a un lado las "vísceras" de aquellos que ven como una "traición" que pueda llegar a un acuerdo de nuevo con quien les cesó de todos sus cargos y convocó elecciones.