El candidato ha salido airoso de la experiencia del Twitterinterrogatorio, una auténtica tortura para un político, cualquiera, acostumbrados como están a dar contestaciones eternas en las que el ciudadano medio se aburre y se pierde, nos perdemos. Esto se acaba con Twitter, aquí manda el estricto formato del mensaje corto, directo y con contenido, nada de andarse por las ramas.

Rubalcaba se ha visto obligado a dar respuestas de 9 segundos !como máximo!, el tiempo que tarda en escribirse un tweet de 140 caracteres. Agotado se ha confesado el candidato del Psoe que ha sido capaz de atender alrededor de 50 cuestiones en 45 minutos a un ritmo vertiginoso. Y le ha cundido la experiencia. Le ha dado tiempo a anunciar que no se marchará la noche del día 20 en caso de ser derrotado, a negar que haya traicionado a su electorado por las últimas medidas tomadas, sin ellas -ha insinuado- ahora estaríamos como Italia, a decir que Felipe y ZP son como papá y mamá, que no le pregunten a quién quiere más, a asegurar que no contempla la desaparición del euro, que sería una tragedia y hasta a hacer un par de nuevas promesas.

Rubalcaba 2 Rajoy 0, dice encantado el equipo del candidato porque el socialista ya se ha sometido a dos twitterinterogatorios y el popular a ninguno. Es más, en el Psoe están convencidos de que Mariano no aguantaría una sesión de este tipo porque no estaría a la altura.

Que nos den la oportunidad de comprobarlo