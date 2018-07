Torpedo en el inicio de campaña

¿Quién dijo que la campaña no traería sorpresas? Todavía no se han pegado los carteles y ya tenemos la primera.

José Blanco, candidato número 1 del PSOE por Lugo todavía no está imputado. No podría estarlo porque sólo lo puede hacer el Tribunal Supremo dada su condición de aforado. Pero el siguiente paso procesal será su citación como imputado, siempre que sus señorías observen los indicios que han llevado a la juez de Lugo a remitir el asunto al Alto Tribunal. Pero ya no es un empresario presunto delincuente el que le acusa, sino una juez la que observa presuntos indicios de pago de comisiones a cambio de favores. Veremos

El asunto se lo han tomado con indiferencia en el PSOE. No quieren valorar nada. Rubalcaba intentará eludir el tema.

Desde el PP mantienen cautela, pero no tardaremos en escuchar peticiones de dimisión para el ministro y responsabilidades para el candidato. Se calienta el inicio de campaña.