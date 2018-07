Desesperada búsqueda del voto cabreado

Desde la noche de la apertura, llevamos cubiertos 21 actos del candidato, entre mítines, encuentros con simpatizantes y además, el debate. Pues bien, a pesar de que el equipo de campaña nos aseguraba ayer que no habría cambio de estrategia porque estaba funcionando, nos acaban de avisar de una modificación importante.



Mañana nacen, por petición expresa del candidato, los "mítines en ruta" es decir, pequeños actos sin grandes montajes de imagen ni sonido en localidades que están fuera del circuito convencional del gran mitin tradicional. A Rubalcaba le gustó la experiencia de subirse a un cajón en Burgos a mitinear a capella ante los que no entraban en el polideportivo y ésta es la consecuencia. Y para empezar, mañana, de golpe, tres, en tres localidades gallegas, tras el matinal de A Coruña y previos al gran mitin de la noche que ya estaba fijado en Vigo. En total, el candidato tendrá mañana 5 mítines además de un encuentro a primera hora en Madrid con el líder de UGT Cándido Méndez.



En resumen, una agenda tan apretada que va a estallar, una locura que es la prueba de que el Psoe busca a la desesperada y de uno en uno el voto de cada uno de los votantes "cabreados" (lo ha dicho hoy Felipe González) que apoyaron al Psoe en 2008 y a día de hoy no tienen intención de volver a repetir.