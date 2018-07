Rajoy: "Yo sí estoy dispuesto a hablar con Sánchez y no voy a pedir la dimisión de Rivera"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acudido este miércoles a divertirse a 'El Hormiguero'. En un ambiente distendido, Rajoy ha asegurado que si gana las elecciones del 26-J volverá a "intentar hablar con todos, exactamente igual que lo hizo tras el 20-D". El candidato del PP a las elecciones generales del domingo ha lamentado que la gran coalición no fuese posible en diciembre porque "nos hubiéramos ahorrado el espectáculo de estos meses".

Mariano Rajoy ha tratado todos los temas de actualidad con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. A cuatro días de las elecciones generales del 26-J, el presidente en funciones ha asegurado que si gana los comicios intentará dialogar con todos los partidos "exactamente igual que lo hice tras el 20-D".

El candidato del PP para el 26-J ha explicado que el pasado mes de diciembre transmitió tanto a Sánchez como a Rivera que "lo sensato es lo que se hace en toda Europa" refiriéndose a una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Rajoy dice que eso hubiera sido "muy positivo, nos hubiéramos ahorrado el espectáculo de estos meses, y hubiéramos dado un buen mensaje a los agentes económicos y sociales dentro y fuera de España: 'un país que dice vamos a seguir con la recuperación económica".

A continuación, Rajoy lamenta que "en fin no me hicieron caso, no fueron capaces de plantear una alternativa, y aquí estamos en una situación que es ciertamente rocambolesca". Eso sí, el presidente en funciones ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas el 26-J.

Preguntado sobre los posibles pactos postelectorales, Mariano Rajoy se ha mostrado optimista y ha dicho: "Yo para facilitar las cosas diré que, yo sí estoy dispuesto a hablar con Sánchez y no voy a pedir la dimisión de Rivera".