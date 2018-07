Chacón, Villacís y Errejón critican la ausencia de Rajoy en el 7D y Casado afirma que Santamaría representa al Gobierno

Representantes de los cuatro principales partidos políticos han estado en Espejo Público analizando el '7D, el debate decisivo' . Chacón y Errejón han coincidido en la volatilidad de las encuestas y la socialista ha destacado que ya hay un perdedor, que es el presidente del Gobierno por no participar en el debate del 7D : "lo ha perdido antes de empezar". Villacís, por su parte, considera que la ciudadanía pide un cambio y se va a penalizar cosas como que el presidente no acuda a Atresmedia a debatir este lunes. Casado, por su parte, sostiene que "Santamaría representa perfectamente al Gobierno".

Cuando apenas faltan unas horas para el debate a cuatro en Atresmedia, Espejo Público ha reunido a Pablo Casado (PP), Carme Chacón (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos) e Íñigo Errejón (Podemos) en un frente a frente antes del debate decisivo.

Los representantes de Ciudadanos, PSOE y Podemos han criticado la ausencia del presidente del Gobierno en el debate del 7D, una ausencia que, en palabras de Chacón, "lo ha perdido antes de empezar".

Casado, no obstante, ha explicado que los primeros años se han dedicado a salir de la crisis y no a comunicación: "Cuando tienes la que teníamos encima, hay que resolver los problemas y luego comunicarlos". Explica que la estrategia es seguir a la cabeza y sobre el margen que hay entre primeros y segundos, espera que no haya tentaciones de pactar entre quienes no han ganado y que "os comprometais a que gobierne la lista más votada".

En opinión de Errejón, "si alguien quiere ser presidente tiene que atreverse a rendir cuenta ante los españoles", pero "si tuviera el CV que tiene el PP no me apetecería ir a los debates".

Casado ha excusado que Rajoy no acuda al 7D y cree que "Santamaría representa perfectamente al Gobierno". No obstante, ha echado en cara a Ciudadanos que no se conozca a sus cabezas de lista.

Ante ello, Villacís ha subrayado que espera que se perciba "la operación PP-PSOE para salvar el bipartidismo" y cree que Rajoy debería de haber tenido consideración no solo a sus adversarios, sino también a quienes quieren ver a su presidente debatir con los otros tres candidatos a la Presidencia. Asegura que a ellos les han pedido "que juguemos limpio" y "para definir nuestro proyecto hemos aprendido de los errores del pasado que han cometido otros partidos".

Villacís ha destacado la lucha constante que ha tenido Albert Rivera en el Parlamento catalán, mientras que Errejón ha sostenido que se ha llegado a la situación actual "por el crecimiento de la desigualdad y el saqueo de las cuentas públicas" y ello "lo hacía gente con bagaje".

En su opinión, "se necesita a gente que use la sanidad pública, la educación pública y las pensiones públicas para legislar en favor de la sanidad, la educación y las pensiones públicas".

Chacón ha achacado a Ciudadanos que cuando uno tiene la posibilidad de pactar con el PP y lo hace, y cuando en su programa dicen las mismas cosas, "tendrá 20 años menos, pero es el PP".

Cara a cara entre Casado y Errejón sobre las pensiones

El dirigente popular ha señalado que en cuatro años han hecho frente a una quiebra que venía de las políticas de izquierdas, y "no ha sido fácil".

En su opinión, "algunos partidos venís y creéis que habéis descubierto la pólvora", pero "el cambio se produjo hace cuatro años, si decís que volver al cambio que es la bancarrota que dejaban los pensionistas con las pensiones congeladas, ese cambio no lo quiero".

"El cambio ha pasado y ahora hay que consolidarlo con Rajoy y su equipo", ha añadido. Ante ello, Errejón dice que el problema de las pensiones no es que haya mucha gente mayor, "es que le habéis pegado un hachazo a los salarios". donde uno trabajaba por 800 ahora dos trabajan por 400, eso es trocear miseria.