España vota por séptima vez a la Eurocámara con la sombra de la abstención

Algo más de 36,5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en las séptimas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran en España, unos comicios, según las encuestas, bajo la sombra de una alta abstención y en los que [[LINK:INTERNO||||||se decidirá el reparto de 54 eurodiputados]]. Un total de 39 candidaturas se presentan a estas elecciones, en las que, a diferencia de otros tipos de comicios, la circunscripción es única y no se fija un porcentaje mínimo para que una fuerza política obtenga representación.

En una jornada presidida por la "absoluta normalidad", la mayoría de dirigentes políticos han animado a los ciudadanos a acudir a votar ante la importancia de estos comicios europeos, ya que en Europa se deciden la mayor parte de las cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los españoles. El presidente del Gobierno, [[LINK:INTERNO||||||Mariano Rajoy]], ha subrayado la importancia de las elecciones europeas y ha dicho que "sería bueno para todos que la inmensa mayoría de españoles" ejerciese su derecho al voto, ya que ha recordado que el Parlamento que se elige hoy tiene "una enorme capacidad de decisión".

El cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento europeo, [[LINK:INTERNO||||||Miguel Arias Cañete]], primer candidato en depositar su voto- en un colegio de Jerez de la Frontera, ha destacado que ha sido una campaña "intensa", y que se trata de "una jornada muy importante" de la que saldrá "el Parlamento con más poderes de toda su historia".Cañete, ha dicho que espera que sea un día de una alta participación y que España "esté a la cabeza" de esa participación por ser un país de "sentimiento muy europeísta".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la importancia de estos comicios, en un "momento crucial para determinar el diseño de la UE y sus políticas" y por ello, ha dicho: "tenemos que estar todos presentes". También la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido a los ciudadanos que participen porque se trata de "decidir lo que se va a decidir en Europa", y es gracias a que España forma parte de la UE que "estamos saliendo de una crisis importante". Por su parte, el candidato del PP Esteban González Pons ha animado hoy a los españoles a votar porque "cuando no hay votos, la democracia adelgaza", y ha asegurado que "la democracia costó mucho, como para no valorarla ahora".



El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas porque "hoy es un día muy importante para Europa y para España en particular" y "de lo que pase hoy" dependerá la "salida de la crisis" y ha lanzado el deseo de que "Europa tenga un gran día".

En el mismo sentido, la candidata del PSOE a la europeas, [[LINK:INTERNO||||||Elena Valenciano]], ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que participen "contra la resignación" y por "el cambio en Europa", que ha considerado "imprescindible para que España salga de la crisis". Al igual que Valenciano, el segundo candidato de la lista del PSOE al Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha recordado que probablemente en los próximos cinco años se va a decidir "el futuro de nuestro país, que es Europa".

El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha instado a "no desaprovechar" la oportunidad que tiene hoy de decidir qué Europa quiere y ha expresado su deseo de que los ciudadanos "voten, porque en democracia es la única forma de cambiar las cosas".



También el coordinador federal de IU, Cayo Lara, que ha votado por primera vez en Madrid, ha animado a los ciudadanos a acudir a votar, ya que ha recordado que "se juega parte de nuestro futuro en Europa". El candidato de IU a las elecciones europeas, Willy Meyer, ha llamado a ejercer con "mucha decisión" el derecho al voto para "iniciar un nuevo rumbo, un nuevo cambio en Europa". La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha apostado por la participación porque hoy se juega "la final de verdad" en la que todos pueden salir al campo que es "ir a votar".

El cabeza de lista de Ciudadanos, Javier Nart, ha apelado a la participación en las elecciones al Parlamento Europeo (PE), que ha definido como "el primer parlamento de España", y ha subrayado que "el que se quede en casa y no vote, que no se queje del resultado después".

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que "indignarse es necesario, quejarse es legítimo" y "votar hoy imprescindible para empezar a cambiar las cosas". Entre tanto, el cabeza de lista de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha admitido que "el resultado tendrá una inevitable interpretación en clave nacional" y para él lo más relevante de la jornada será la representación que consigan el conjunto de partidos pequeños".

El candidato de EQUO-Primavera Europea, Florent Marcellesi, ha animado a la ciudadanía a acudir a votar y como es habitual entre los candidatos de EQUO Euskadi, ha cedido su derecho al voto a una persona inmigrante.