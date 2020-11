Trump asegura que los demócratas "están tratando de robar las elecciones"

El candidato del Partido republicano, Donald Trump, ha cuestionado a través de su cuenta de Twitter la legitimidad de estas elecciones.

Asimismo, el actual presidente de los Estados Unidos, acusa al Partido Demócrata de Joe Biden de tratar de "robar" las elecciones. "Estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!", ha declarado.

A este mensaje, Twitter ha añadido una objeción formal por la que no permite compartir la publicación: "Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".

No es la primera vez que Trump cuestiona el sistema democrático, ya que ya había instado a sus votantes a no votar por correo y acudir presencialmente para que no pudiesen ser manipulados los votos.

Por otro lado, ha anunciado que va hacer una declaración de victoria esta mañana.