El FBI no hará pública más información de los polémicos casos de Clinton y Trump antes de las elecciones

A petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI acordó este verano no tomar medidas para hacer pública información relacionada con los dos polémicos casos que envuelven a los candidatos presidenciales, Hillary Clinton y Donald Trump, estando tan cerca la fecha de las elecciones.

Así lo han confirmado autoridades federales al diario estadounidense 'The New York Times', que ha indicado que la decisión del director del propio FBI, James Comey, de informar al Congreso de una nueva investigación en torno a varios correos electónicos de la ex secretaria del estado se desvió de la 'hoja de ruta' fijada entre la oficina de investigación y el Ministerio de Justicia.

Estos dos casos hacen referencia, por un lado, a la relación entre la campaña de Trump y Rusia, y a los lazos entre Clinton y los donantes a su fundación familiar. Dada la proximidad de la celebración de las elecciones --previstas para el próximo martes, 8 de noviembre--, el FBI decidió no citar a nadie ni dar ningún paso que hiciera públicas estas informaciones. Sin embargo, el pasado viernes Comey envió una misiva al Congreso sobre la nueva investigación contra Clinton.

El equipo de campaña de Clinton ha acusado a Comey de tener un "doble rasero" por negarse a revelar información sobre el republicano, al mismo tiempo que lanza una nueva investigación contra la ex secretaria de Estado.

Desde la revelación de Comey, el FBI se ha apresurado a analizar la memoria caché de varios correos electrónicos de una de las asesoras de Clinton, Huma Abedin; si bien es improbable que la investigación esté completa el día de los comicios, altos cargos del FBI han señalado que puede que haya actualizaciones antes del 8 de noviembre.

La ex secretaria de Estado ya fue objeto de una investigación federal hace meses por el uso de su cuenta personal de correo electrónico para asuntos oficiales como jefa de la diplomacia estadounidense, pero el FBI decidió cerrar este caso en julio.

Tras las últimas informaciones, los sondeos han cambiado de dirección y Trump ha llegado a posicionarse un punto por delante de su rival demócrata según una encuesta publicada este martes por ABC News y 'The Washington Post'.