Rivera reprocha a ERC y PDeCAT que tengan en listas a imputados por malversación

El presidente de Ciudadanos , Albert Rivera , ha reprochado a las candidaturas de Junts per Catalunya (PDeCAT) y ERC que incorporen a "imputados por malversación" , en alusión a los exmiembros del Govern investigados, y ha señalado que , por el contrario, su formación presenta al 21D una lista "limpia".

Rivera ha valorado la situación política durante un acto titulado 'Turismo en Barcelona, reto y oportunidades' en el Esfèric de Montjuïc, acompañado de la número 1 de la lista de Ciudadanos a las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías.

Con todas las candidaturas para el 21D ya presentadas, el líder de Ciudadanos ha señalado que hay imputados por malversación de fondos públicos en la candidatura Junts per Catalunya, que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont, y en la de Esquerra, con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al frente.

Y en este contexto, ha subrayado que la candidatura de Ciudadanos, que encabeza Inés Arrimas, es "limpia" porque no contiene investigados judicialmente: "No queremos imputados por malversación de fondos para gestionar el dinero de la Generalitat; queremos gente limpia, honrada y que no este bajo sospecha", ha añadido Rivera.