La falta de acuerdo y los cruces de acusaciones marcan un debate que deja la gobernabilidad de Cataluña en el aire

Los candidatos de Cs, PSC, PPC y los comunes, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Xavier García Albiol y Xavier Domènech, respectivamente, se han enzarzado en una disputa dialéctica sobre pactos postelectorales, ante las inciertas mayorías que pronostican las encuestas sobre las elecciones del 21-D. En el debate televisivo entre candidatos emitido por La Sexta, han participado Josep Rull (Junts per Catalunya), Carles Mundó (ERC), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem), Xavier García Albiol (PPC) y Vidal Aragonés (CUP).

En el transcurso del debate, Albiol ha querido dejar claro que su partido solo pactará con las formaciones constitucionalistas: "Les puedo asegurar que en el PP tenemos muy claro con quién queremos ir y con quién no. Nuestras compañías no son ni Podemos ni los independentistas", ha subrayado. En este sentido, el candidato del PPC ha preguntado a Arrimadas si contempla un pacto con los comunes para poder gobernar en Cataluña, y a Iceta si tiene intención de reeditar un tripartito junto con ERC.

"Sería importante que el PSC nos explicara si sigue con su política de indultar a los que han dado un golpe de Estado, que explicara si quiere seguir con los pactos con ERC en los ayuntamientos, sería también beneficioso que la señora Arrimadas explicase, como dijo Albert Rivera, si quieren llegar a un acuerdo con Podemos", ha reclamado Albiol.

Iceta, que había comenzado su intervención en el debate descartando "absolutamente" apoyar la investidura de un candidato de ERC o la formación de un gobierno con este partido, ha insistido tras la alusión de Albiol: "Parece que algunos pueden tener una sordera incipiente. Ni investidura ni gobierno con ERC ni con Junts per Catalunya".

Arrimadas ha defendido un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas en caso de que sumen para formar un gobierno alternativo al independentista, y ha pedido al candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que facilite esta posibilidad con una abstención, priorizando utilizar para "políticas sociales" el dinero que hasta ahora iba al proceso soberanista.

Domènech ha sido categórico al afirmar que su candidatura no apoyará ningún gobierno "donde esté la derecha", es decir, un gobierno en el que esté "el señor Puigdemont o la señora Arrimadas". "Usted no suma, porque siempre ha restado", le ha espetado Domènech a la candidata de Ciudadanos, y ha apostado en cambio por un gobierno de "progreso".

Arrimadas y Albiol chocan con Mundó y Rull por los presos soberanistas

Sobre la cuestión de los presos soberanistas. Arrimadas ha arremetido contra los independentistas por haberse "saltado la legalidad a la torera", lo que ha motivado un duelo dialéctico con Mundó y Rull. Rull le ha contestado señalado que los partidos que han apoyado el artículo 155 de la Constitución como "responsables" de que haya dirigentes políticos "en prisión y en el exilio" y ha reprochado que "se nos acuse de haber utilizado la violencia para imponer nuestros planteamientos políticos".

Rull -que como Mundó lucía un lazo amarillo en solidaridad con los soberanistas encarcelados, a diferencia de García Albiol que llevaba en la solapa un lazo con la bandera española y catalana- se ha preguntado si los partidos del "bloque del 155" van a respetar los resultados electorales. "¿Y ustedes van a respetar las resoluciones judiciales?", le ha replicado Arrimadas.

Arrimadas ha insistido en preguntar si los partidos van a respetar las decisiones judiciales, lo que ha comportado que Mundó le preguntara, con tono irónico: "¿Hay sentencias que hemos incumplido?, ¿Las conoce usted? ¿Ya las tiene? ¿Las ha hecho usted? ¿La llamo señora Arrimadas o señoría?".

El candidato del PP, Xavier García Albiol, ha puntualizado que los presos soberanistas han pasado por la cárcel no por sus ideas sino "por haber provocado un golpe de Estado", lo que ha generado una réplica airada de Mundó, que lo ha tachado de "mentira".

La CUP reprocha a ERC que deje la unilateralidad porque es "incumplir con 1-O"

Aragonés ha reprochado al conseller cesado Carles Mundó que ERC abandone la unilateralidad, porque eso supone "incumplir" con el 1-O, mientras que el candidato republicano le ha recordado que es "más fácil recetar que tomar" y que él ha pasado por prisión. En el debate electoral, los representantes de la CUP y ERC han roto por unos instantes la dinámica de choque entre independentistas y constitucionalistas y han mostrado sus diferencias estratégicas, ya que la CUP aboga por la vía unilateral y ERC, por abrir una negociación bilateral con el Estado.

Aragonés ha incidido en la necesidad de "avanzar en la república" catalana y ha recalcado a ERC que "decir que la unilateralidad no se contempla es no cumplir con el mandato del 1 de octubre", que a su juicio implica "la implantación de la república" catalana. Mundó ha dicho que no entiende que la CUP incida en criticar a ERC cuando el "objetivo político es compartido", la independencia, sin entrar a desarrollar cómo se debería llegar a ese objetivo, aunque ha recalcado que su partido aboga por intentar abrir un diálogo "bilateral" y "de tú a tú" con el Estado.

En todo caso, el conseller de Justicia cesado ha recalcado a Aragonés que "es más fácil recetar que tomar" y ha recordado que él ha pasado por prisión preventiva, en el marco del proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo por rebelión y otros delitos.