Qué documentos se necesitan para votar en las elecciones de Andalucía

LEER MÁS Elecciones Andalucía: Cuándo y dónde es el próximo debate electoral de Andalucía

Más de seis millones y medio de personas podrán elegir el futuro del Parlamento andaluz el próximo día 19 de junio. Este año, el actual presidente Juanma Moreno, se ha visto forzado a adelantar la convocatoria por no poder avanzar con los presupuestos regionales.

Esta será la primera vez que más de 300.000 jóvenes puedan acudir a las urnas, y es posible que algunas personas todavía tengan dudas sobre que es lo que se pide para ejercer el derecho de sufragio.

¿Qué papeles necesito para votar?

Todo aquel que quiera votar tendrá que acudir a su respectivo colegio electoral. Lo único que tendrán que llevar encima será un documento oficial que acredite su identidad, ya sea el Documento Nacional de Identidad (DNI) original o el carné de conducir.

La documentación puede presentarse caducada, por lo que si una persona no ha conseguido cita para renovarlo a tiempo no tendría ningún problema para ejercer su derecho a voto. No se admitirán, sin embargo, fotocopias. Solo serán validos los documentos en su forma original.

¿Dónde tengo que ir a votar?

La Oficina del Censo Electoral remite una tarjeta censal a todos los ciudadanos. En ella aparecen todos los datos actualizados presentes en el censo electoral, y muestran la sección y mesa en la que corresponde votar. En concreto, aparecerá la dirección en la que hay que personarse, y es expedida a través de correo postal al domicilio censado.

Tal y como ha podido publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), podría haber dos remesas de envíos de tarjetas censales:

Inicialmente, las tarjetas se enviarán entre el 23 y el 31 de mayo.

En caso de que cambie la mesa y local electoral, lo notificarían del 31 de mayo al 13 de junio.

En caso de que la tarjeta censal no llegue a tiempo, el lugar al que acudir se podría conocer a través de la página web del INE, las webs del ayuntamiento de tu localidad o con una llamada de teléfono a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral (900 343 232).