Este domingo 19 de junio se han celebrado en Andalucía las elecciones autonómicas que permitirán saber quién será el próximo presidente de la junta para los siguientes cuatro años, que hasta ahora compartían Partido Popular y Ciudadanos. Poco antes del cierre de los colegios electorales ya se han conocido los primeros sondeos a pie de urna.

Encuesta de Gad3

Según los primeros sondeos a pie de urna, el Partido Popular estaría al borde de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía 2022. La encuesta de GAD3 (Canal Sur y TVE) asegura que el PP sobrepasaría la mayoría absoluta de 55 escaños, es decir, que el líder de los populares, Juanma Moreno, podría gobernar en solitario.

En concreto, la encuesta otorga al PP entre 58 y 61 escaños, resultado que le permitiría a Moreno Bonilla continuar al frente de la Junta de Andalucía sin necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones y dejando a Vox fuera del gobierno autonómico.

Por su parte, Juan Espadas, candidato del PSOE Andalucía, se quedaría segundo. Según esta encuesta, los socialistas conseguirían entre 26 y 30 diputados, por lo que seguirían como líderes de la oposición, pero se confirma la pérdida de confianza por parte de los andaluces.

Estos datos dejan a Vox en tercera posición, entre 13 y 15 diputados. Por lo que la formación de Macarena Olona no sería imprescindible para Moreno Bonilla, es decir, se quedan fuera del Gobierno de la Junta. Durante la campaña electoral Vox había asegurado que no facilitaría un Gobierno del PP si no formaban un Gobierno de coalición.

En cuanto a las otras formaciones de la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, habrían pegado un pinchazo quedándose entre 4-5 escaños la primera y 3 la segunda.

Asimismo, Juan Marín (Ciudadanos) perdería la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y se quedarían fuera del Parlamento autonómico.

Encuesta de NC Report

Por otro lado, el sondeo de NC Report para el diario La Razón, da al Partido Popular de Juanma Moreno entre 48 y 52 diputados, es decir, muy cerca de la mayoría absoluta de 55 escaños, por lo que sí que necesitaría pactar para poder continuar en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se confirma que el PSOE se queda en segunda posición con 31-33 diputados, que sumado con los de las otras formaciones de la izquierda, Por Andalucía (6-8 escaños) y Adelante Andalucía (3), tampoco conseguiría llegar a la mayoría absoluta.

La formación de Macarena Olona (Vox), alcanza la tercera posición con 15 y 18 diputados, por lo que serían imprescindibles para Moreno Bonilla ya que su anterior socio en el Gobierno, Ciudadanos, se quedaría sin representación.

Encuesta de Sociométrica

La encuesta de Sociométrica para el diario 'El Español', otorga también la victoria a Partido Popular, que se queda cerca de la mayoría absoluta, entre 47 y 50 escaños, un 37% de los votos. Datos que de cumplirse obligarían a Juanma Moreno a pactar para llegar a los 55 escaños.

El segundo puesto sería para el PSOE, que aglutina un 22% de los votos, lo que le daría entre 26 y 29 diputados.

Vox se quedaría cerca del PSOE, con el 17% de los votos y entre 17 y 20 escaños. Por lo que sí sería fundamental para Moreno Bonilla.

Por Andalucía de Inmaculada Nieto alcanzaría los 7-9 escaños, es decir, un 9% de los votos y Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, con un 6% de los votos (2-4 diputados).

Y Ciudadanos, con Juan Marín a la cabeza, podría quedarse fuera del Parlamento (0-3 escaños) y un 5% de los votos.

Encuesta Data 10

La encuesta de Data 10 para 'OK Diario', también deja a Juanma Moreno rozando la mayoría absoluta. En concreto, conseguiría el 38,6% de los votos y se quedaría con 51-54 diputados.

El PP podría repetir en el Gobierno con el apoyo de Vox. Formación que conseguiría 17-20 escaños gracias al apoyo del 18,2% de los votantes.

El PSOE de Juan Españas se quedaría segundo, pero no llegaría a los 30 escaños. Según este sondeo estaría entre 27 y 29 diputados, con el 24,3% de los votos.

Por Andalucía se quedaría entre 5 y 7 escaños y Adelante Andalucía entre 3 y 4 diputados.

Asimismo, Ciudadanos podría quedarse fuera del Parlamento autonómico, ya que solo obtendría el 3,7% de los votos (0-1 diputados).