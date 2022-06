Un grupo de mujeres "celebra" con Teresa Rodríguez una despedida de soltera en un colegio electoral de Cádiz

El momentazo de la mañana en Cádiz ha tenido lugar en el IES Caleta donde vota Teresa Rodríguez. Esta mañana, cuando la líder de Adelante Andalucía ha acudido a votar, se ha encontrado con un grupo de mujeres que habían acudido a votar mientras celebraban una despedida de soltera. Nuestro compañero Jaime Álvarez ha recopilado en un hilo los vídeos del momento.

Quién es Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía

Teresa Rodríguez Rubio (1981) y Adelante Andalucía se juegan el 'todo por el todo' en estas elecciones y lo hace con mirada andaluza pero con perspectiva muy gaditana. Cádiz es el principal baluarte de esta campaña para la formación de izquierda andalucista, y su principal granero de votos. Teresa, o 'La Tere', es hija de los movimientos sociales gaditanos y política por vocación y convicción. De hecho, comenzó a militar en la política antes de cumplir la mayoría de edad en su Rota natal, primero en IU, luego en Anticapitalistas y luego con esta formación dentro de Podemos.

Licenciada en Filología Árabe, a Teresa Rodríguez no le gustan “los términos ambiguos” en la izquierda ni “el coqueteo con el PSOE”, y lleva por bandera el andalucismo que “necesita Andalucía y que no le ha llevado a tener voz propia”.

'La Tere', un verso libre en la izquierda andaluza

Rodríguez llega a estas elecciones sin igualdad de condiciones ante las demás formaciones con representación parlamentaria, ya que tras la expulsión de los once diputados afines a la facción anticapitalista de Adelante Andalucía, cuenta con menos tiempo de exposición mediática ante los demás. También con menos recursos económicos, tras el recurso interpuesto por Por Andalucía para que no pudiera recibir la asignación presupuestaria correspondiente a su representación electoral. Sí ha estado en los debates en los medios públicos, aunque también ha estado a punto de no hacerlo por otro recurso de la formación que lidera Inmaculada Nieto que al final no ha sido aceptado.

Teresa Rodríguez siempre ha sido “un verso libre” en su actividad política. Sus referentes, todas mujeres: su madre o María Zambrano siempre están presentes en su vida. Sus pensamientos: el ecologismo, el feminismo, y sobre todo, la calle. El activismo del que presume Rodríguez comenzó precisamente en el movimiento antimilitarista contra la Base Naval, contra el Plan Bolonia, contra la Constitución Europea o por la Marea Verde.